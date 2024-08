Streikeretten gjelder også i lufta

En nyansatt flyvertinne i det en gang så stolte SAS begynner på lønnstrinn null. Det utgjør 27.500 kroner i fastlønn i måneden, 330.000 i årslønn. Etter lang og tro tjeneste kan vedkommende tjene 36.000 i måneden, eller 412.00 i året. Ansatte forteller at de ikke får betalt for overtid, og ikke kompenseres om flyet blir forsinket og arbeidsdagen forlenget.

Det skaper en så desperat situasjon for mange at de må selge sine fridager for å tjene nok til livets opphold, forteller 24 år gamle Ksenija Movsesjan til VG. Hun har jobbet i SAS i 1,5 år og ligger fortsatt på lønnstrinn null. Den brutale og grenseløse konkurransen i luftfarten har gjort de ansatte til lønnstapere.

Dette er en situasjon der streikevåpenet absolutt kommer til sin rett.

Nå har 120 kabinansatte i Fellesforbundet og Parat gått ut i streik fra fredag morgen. Det skjer ifølge Fellesforbundet etter at motparten har avvist blant annet kravet om rett til to frihelger i måneden og en daglig spisepause «et annet sted enn ved dokøen til de reisende».

«SAS har avvist alle krav og ønsker at de kabinansatte skal fortsette å arbeide under vilkår som ikke er forenlig med norsk arbeidsliv», sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet, til E24. SAS på sin side mener selskapet har strukket seg langt i forhandlingene.

SAS-ledelsen mener tidspunktet for streiken er «spesielt uheldig» siden selskapet er under konkursbeskyttelse, holder på med en grundig restrukturering og fortsatt taper penger. De får støtte fra analytikere, som synes «så synd på selskapet» som har planer om vekst, og nå må forholde seg til at de ansatte krever et verdig arbeidsliv.

En streik er ikke noe man tyr til for moro skyld. Det vil alltid koste – for de ansatte selv, for arbeidsgiver, og for tredjepart, i dette tilfellet reisende. Det vil aldri være et riktig tidspunkt for en streik, sett fra arbeidsgiverstandpunkt.

Det får så være. Streik er de ansattes mulighet til å sette makt bak kravene når det må til. Dette er en situasjon der streikevåpenet absolutt kommer til sin rett. Verken lønns- eller arbeidsvilkårene for de kabinansatte er akseptable.

Vi håper at SAS kommer seg ut av den vanskelige situasjonen og klarer å vokse framover. En forutsetning for at det skal skje, er at de ansatte er med på laget og løfter. Da må SAS-ledelsen være villig til å gi sine ansatte en lønn til å leve av og akseptable arbeidsvilkår. Når dette er på plass, er selskapet rigget for å ta opp konkurransen. De streikende kabinansatte i SAS har vår fulle støtte.

