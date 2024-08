Valgkamp er så mangt

Vi nærmer oss et nytt stortingsvalg. Nok en gang, som et hakk i plata, blir det en debatt om økonomiske bidrag til de politiske partiene. Skjulte bindinger er også tema, for dette skaper mistenksomhet som ikke er et demokrati verdig. Kravet må være full åpenhet.

Fremskrittspartiet fikk 12 millioner kroner fra ukjente givere som bidrag til fjorårets lokalvalgkamp. «Aksjon Borgerlig Valgseier» sto bak, men det er ukjent hvor pengene egentlig kom fra. På denne bakgrunn ba Stortinget om at regjeringen kommer med forslag som hindrer slik anonymitet. Men regjeringen somler, og det er dessverre tvilsomt at smutthullet i loven blir tettet i tide før stortingsvalget i september neste år.

SVs Kari Elisabeth Kaski frykter at det kan være utenlandske aktører som forsøker å påvirke norske valg. Hun mener at det er «dypt uansvarlig» av Frp å ta imot penger fra anonyme givere. Det hører med til historien at Høyre, Venstre og KrF ikke ville ta imot aksjonspenger på slike betingelser.

Loven forbyr allerede partier å motta bidrag fra utenlandske aktører, men i praksis er det umulig å kontrollere dette når pengene går via et mellomledd, som Aksjon Borgerlig Valgseier. Smutthullet i loven må tettes snarest.

LO og Ap har felles verdigrunnlag.

Nok en gang forsøker Høyre og Frp å slå politisk mynt på det faktum at LO-familien støtter Arbeiderpartiets valgkamp. Pengegaver rapporteres og er offentlig tilgjengelig. Alt er så langt såre vel. Verre er det med tjenester og naturalytelser, skal vi tro Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

«Bare valgkamp-bussen LO hyret i fjor kostet mange hundre tusen kroner. Så kommer annonser til antakelig millionbeløp. Pluss at det brukes arbeidskraft i LO-systemet som i realiteten brukes til valgkamp for de rødgrønne», sier Skaug.

LO og Ap har felles verdigrunnlag og kjemper for omtrent de samme sosialdemokratiske sakene. Derfor er det helt naturlig at LO kjemper for sine medlemmer ved å heie fram en rødgrønn regjering. Samtidig er det er faktum at Høyres valgkamp i stor grad finansieres av Norges rikeste personer.

NHO gir riktignok ikke lenger pengestøtte til borgerlige partier, men også her drives det skult valgkamp. For eksempel når NHO-sjef Ole Erik Almlid kjemper offentlig for at formuesskatten må fjernes.

Sett gjerne en prislapp på LOs skjulte valgkamp, men de samme prinsippene må gjelde også når NHO og landets rikeste driver indirekte valgkamp. Velgere lar seg påvirke uansett, for valgkamp er så mangt.

