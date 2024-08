Kronekommisjon velkommen

Den norske krona er på defensiven. Ola og Kari på tur i sommer har fått kjenne det på kroppen. Turer til Europa eller USA koster nå langt mer enn de har gjort før. En svak norsk krone har skylda.

Euro, dollar og pund. Krona har de siste ti årene svekket seg dramatisk mot disse valutaene. Euroen koster nå 12 kroner mens vi var vant med at den kostet rundt åtte. Men vår valuta sliter ikke bare mot de store. Også vår krones relative verdi opp mot den danske krona, er blitt kraftig redusert.

Vi blir rett og slett fattigere

Det er ikke bare dårlige nyheter. En svak krone gjør det billig for utlendinger å besøke oss og legge ferien til Norge. Det er bra for turistnæringa. Svak krone gir dyrere import og fører til at vi kanskje heller kjøper norske produkter. Det er også bra for et næringsliv som får styrket konkurranseevne. Paradoksalt nok er en svak krone bra for norske arbeidsplasser.

Det er likevel ikke noe sunnhetstegn for norsk økonomi. Vi blir rett og slett fattigere. Verdien av arbeidet vårt reduseres. Den svake krona er et uttrykk for at omverden har liten tillit til vår økonomi.

Dyrere import fører til økte priser og inflasjon. Øker prisen for mye kan Norges Bank måtte bruke renta for å få inflasjonen ned. Så sent som torsdag denne uka pekte banken nettopp på den svake krona som medvirkende årsak til at renta ikke settes ned.

Krona skiller seg negativt ut, og vi famler for å finne noen fullgod forklaring. Noen peker på regjeringens økonomiske politikk. Men mye av kronas nedtur skjedde på høyreregjeringen til Erna Solbergs vakt. Og den har fortsatt å falle på Jonas Gahr Støres. Andre peker på vår oljeavhengighet, vår høye private gjeldsgrad eller vår store offentlige sektor.

Hvor skal det ende? Hvordan kan det snus? Følelsen av å falle er ikke god. Venstre har foreslått en kommisjon for å finne svarene. Forslaget er møtt med skuldertrekk fra det politiske Norge. Men det er ingen dårlig idé. Det kan ikke skade å sette våre klokeste hoder sammen i en kommisjon eller utvalg for å komme med noen analyser og anbefalinger. Å avvise det er nærmest arrogant.

En kommisjon vil også sende et signal til markedene om at den svært rike norske staten tar kronekursfallet på stort alvor. Under Arendalsuka ønsket Storebrands rentesjef Olav Chen en kronekommisjon velkommen, nettopp fordi det vil oppfattes positivt i utlandet og vil kunne stoppe usikkerhetsspiralen som nå sender kronekursen nedover.

