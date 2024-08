Arbeidsgiver ser deg

LOs sommerpatrulje har stilt ansatte spørsmål om brudd på reglene for kameraovervåking. I 2016 svarte rundt fire prosent at de hadde vært utsatt for dette. I 2024 svarte nesten 14 prosent at de hadde opplevd slike regelbrudd.

Den rapporterte digitale overvåkingen har med andre ord økt med 250 prosent i løpet få år. Dette er en svært urovekkende utvikling.

Ifølge LO tar stadig flere arbeidsgivere i bruk teknologi og kameraer for å overvåke arbeidsplasser. «Sjefer som teller minutter de ansatte er på do. Kamera i garderoben. Sjefer som sitter hjemme i godstolen, og kontrollerer hvordan de ansatte presterer». Slik beskriver Sindre Hornnes overvåkingen. Han er prosjektleder for LOs sommerpatrulje, og sier til NRK at mange unge på sommerjobb opplever seg overvåket av sjefen.

Et anstendig arbeidsliv er ikke noe vi kan ta for gitt

Det siste vi ønsker er amerikanske tilstander i det norske arbeidslivet. Mange kjenner til Amazon, verdens største nettbutikk. Grunnleggeren Jeff Bezos har flere ganger blitt vurdert som verdens rikeste person av det amerikanske finanstidsskriftet Forbes. Denne rikdommen har ikke kommet uten en kostnad.

«Hele selskapet drives på målinger, tall og data. Jobben min som leder var å spore alle mine ansattes produktivitet, hver eneste time», forteller Chris Smalls til NRK onsdag.

Smalls har jobbet for Amazon, og forteller om et lager utstyrt med 4000 kameraer. Hvis de ansatte ikke jobbet raskt nok, fikk de reprimander eller sparken – gjerne via en app. Derfor startet han Amazon Labor Union, verdens første fagforening for Amazon-ansatte. Selskapet har møtt ham med omfattende fagforeningsknusing.

I Norge står fagforeningene sterkere. Et anstendig arbeidsliv er likevel ikke noe vi kan ta for gitt. I fjor viste en rapport fra Fafo at halvparten av de spurte tillitsvalgte oppga å ikke bli involvert når arbeidsgiver innfører ny digital teknologi.

Fri Fagbevegelse skriver at «overvåking i form av kamera, innebygd GPS, logger over tidsbruk på ulike digitale plattformer og sosiale medier og antall samtaler tatt, kan skje uten at de ansatte vet om det. Dette kan være en reell trussel for ansattes personvern».

Kunstig intelligens utvikles i kjempefart. Samtidig blir ny teknologi både billigere og mer tilgjengelig. Utviklingen som LO rapporterer om, må derfor tas på høyeste alvor. Vi må hegne om et arbeidsliv basert på tillit og trygghet – ikke kontroll av de ansatte.

