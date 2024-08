Kulturkrig om matfatet

Øyafestivalen er i full gang. Rundt 100.000 mennesker skal de nærmeste dagene nyte musikk, samvær, drikke og mat på Tøyen i Oslo. Kikerter, kål og fisk, men ikke kjøtt. Øya-festivalen er nemlig helt kjøttfri i år. Det faller selvsagt noen tungt for brystet.

Det er Øyafestivalen, ikke kritikerne, som opptrer i tråd med samtiden og framtiden.

En av dem som ikke liker at matbodene på Øyafestivalen ikke får selge kjøtt, er landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp). Han synes «kanskje dette er litt vel i overkant politisk korrekt», sier han til TV2. Andre bruker langt større ord om kjøttfri festivalmat, som «diskriminerende».

Matminister Pollestad mener det burde være tillatt med matpakke under festivalen, slik at folk kan «velge selv om de vil spise kjøtt eller ei på festival» under de ganske få timene de oppholder seg på festivalområdet.

Landets øverste ansvarlige for mat og landbruk har tidligere vært langt hardere i klypa, og blant annet omtalt den gryende tradisjonen med kjøttfri mandag som «jåleri». Hans forgjenger, Sandra Borch (også Sp), slo sågar fast at «kjøttfri middag er ikke middag».

Slik kan til og med kostholdet vårt gjøres til kulturkrig.

Vi spiser for mye kjøtt i Norge. Tross en nedgang i salget av kjøtt i norske butikker fra 2022 til 2023, spiser vi mer kjøtt nå enn for fem år siden. Det skjer til tross for at kostholdsrådene er tydelige på at vi må spise mindre kjøtt, og til tross for at kjøttproduksjon bidrar til store klimautslipp. Samtidig spiser vi mindre korn, for lite grønnsaker og stadig mindre fisk.

Med et slikt bakteppe blir det ekstra usmakelig å forsøke å score billige poenger på at en fire dager lang festival tilbyr en kjøttfri meny. Det er Øyafestivalen, ikke kritikerne, som opptrer i tråd med samtiden og framtiden.

Selvsagt skal folk få spise hva de vil, enten de er kjøttspisere, vegetarianere eller mer militante veganere. Men ingen vil oppleve verken sult eller mangelsykdommer om de bare tilbys fisk og grønt under noen hektiske festivaldager. Det er heller motsatt: Ingenting vil være bedre enn om flere festivaldeltakere får øynene opp for at vegetarmat kan være både godt og mettende.

Slik kan Øyafestivalens initiativ bidra til at kjøttforbruket på sikt går ned. Det vil være bra for folkehelsa, og for verden. Uavhengig av hva Senterpartiet og andre kulturkrigere måtte mene om saken.

