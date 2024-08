Nå blir det billigere å ha barn i barnehage. Maksprisen reduseres fra 3.000 kroner til 2.000 kroner i måneden for de fleste småbarnsfamiliene. Enda billigere blir det i kommuner med under 10.000 innbyggere. Der kuttes prisen med 1.500 kroner. I Nord-Troms og Finnmark er det gratis å ha barn i barnehage.

«Folk skal få bedre råd. Vi holder det vi lover,» skriver statsminister Jonas Gahr Støre på Facebook. Det er på sin plass å minne om at da Erna Solberg styrte landet, økte barnehageprisen hvert år. Den sittende Ap/Sp-regjeringen har gått motsatt vei hvert år, altså gjort det billigere å ha barn i barnehage.

Velferdsordningene skal i hovedsak være universelle.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum poengterer at prisreduksjonen kan bli kortvarig dersom det blir borgerlig regjering etter valget neste år. Han viser til at Høyre satte opp barnehageprisen i partiets alternative statsbudsjett for 2024. Høyres Sandra Bruflot svarer med at rett til barnehageplass for desemberbarn og økt barnetrygd for barn under seks år er bedre tiltak for å styrke småbarnsfamilienes økonomi.

Det er positivt at regjeringen gjør det billigere å ha barn i barnehage. Støre & co fortjener også ros for at ordningen med gratis kjernetid i skolefritidsordningen utvides til også å omfatte tredje klassetrinn. Det samme gjelder den nye innstrammingen i lengden på kontantstøtten. Dette er en ordning som aldri burde ha vært innført.

Billigere barnehager handler selvsagt om kroner og øre for barnefamiliene, men det mest interessante er etter vår mening de politiske holdningene som avsløres. Dagens regjering satser på universelle ordninger, som er like for alle – rike som fattige. Erna Solbergs borgerlige regjerings politikk var å gi barn i lavinntektsfamilier billigere eller gratis barnehage, altså ikke for alle.

Det bør bemerkes at Støre-regjeringen også driver god distriktspolitikk ved geografisk differensierte barnehagepriser, men dette er fortsatt en universell ordning siden den ikke skiller på familiens inntekter. Høyre viser derimot sitt sanne ansikt ved å prioritere det vi vil karakterisere som verdig trengende.

Den norske samfunnsmodellen bygger nemlig på at velferdsordningene i hovedsak skal være universelle. Det «koster mer» for staten, men er verdt prisen. For alternativet blir fort at mange nordmenn mister motivasjonen for å betale skatt til å finansiere velferdsstaten.

Her ligger forskjellen på sosialdemokratisk og borgerlig politikk. Høyres «målrettede» politikk kan virke tilforlatelig, men det er god grunn til å advare.

