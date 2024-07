Læring for livet

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fortalte til NRK denne uka at regjeringen vil foreslå at norske ungdommer skal få opplæring i personlig økonomi på skolen. Det er et godt forslag, som vi støtter fullt og helt.

Det florerer med muligheter til å ta opp dyre forbrukslån i samfunnet vårt. Mange sliter med dyre boliglån de ikke har råd til å betjene etter at renta har økt etter mange år med nullrente. Vi har dessuten overlatt ansvaret for pensjonssparing til hver enkelt, og dermed gjort hele den norske arbeidsstokken til aksjesparere.

Opplæring i og forståelse for fagbevegelsens rolle i samfunnet må inn i skolen.

Dette er bare noen eksempler på hvorfor det er så viktig at vi øker forståelsen for hvordan vi bruker pengene våre. Det er slett ikke alle som forstår hvor viktig det er å sette tæring etter næring.

Fremskrittspartiet er inne på samme tanke som Nessa Nordtun. Fpu-leder Simen Velle sier til NRK at bare et mindretall av norske barn og unge lærer om personlig økonomi fra foreldrene sine, mens det store flertallet faktisk aldri får opplæring i hvordan de skal styre økonomien sin. Det er et godt poeng. Nye tider krever nye løsninger. I et stadig mer fragmentert samfunn må vi øke forståelsen blant de unge for hva det vil si å leve i et moderne samfunn.

Fremskrittspartiet vil at personlig økonomi skal erstatte sidemålet som eget fag i den norske skolen. Partiet har rett i at noe annet trolig må vike dersom det skal bli plass på pensum. Det betyr likevel ikke at det er en god idé å fjerne nynorsk.

Nynorsk er en del av den norske kulturarven. I et mangfoldig samfunn som det moderne Norge, er det en spesielt dårlig idé å fjerne fag hvor barn og unge lærer om hva som gjør Norge til Norge.

Heller enn å fjerne sidemålet, vil vi heller ta til orde for at læreplanen også bør bidra til økt forståelse for andre helt avgjørende aspekt ved hva det vil si å leve i Norge. Vi mener at opplæring i og forståelse for fagbevegelsens rolle i samfunnet må inn i skolen. Det organiserte arbeidslivet oppstår ikke av seg selv, og er under press. Framtidige arbeidstakere bør lære om hvordan samfunnet vårt har blitt til, og om viktigheten av å organisere seg.

Det snakkes mye om behovet for økt beredskap i disse tider. En felles forståelse for det samfunnet vi lever og virker i, er en del av beredskapen. Vi sier derfor ja, takk, begge deler, og ser helst at både personlig økonomi og økt forståelse for den norske modellen tas inn i skolen. Men selvsagt ikke på bekostning av sidemålet.

