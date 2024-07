Frykten for storkrig

I helga ble det Israel-annekterte området Golanhøydene utsatt for flere rakettangrep. 12 mennesker i alderen 10 til 20 år mistet livet på en fotballbane der en av rakettene slo ned lørdag. Det internasjonale samfunnet og Israel peker på Hizbollah, den Iranstøttede militsen som operer fra Libanon. Hizbollah nekter selv for å stå bak.

I en ustabil verden er en eskalering av situasjonen i Midtøsten et katastrofescenario.

Israel svarte med å angripe Hizbollah-mål langt inne på libanesisk territorium, og uttalte at rakettangrepet som rammet israelske sivile «overskrider alle røde streker». Fra offisielt hold i Libanon heter det at et større angrep på landet vil føre til en regional krig, og Iran advarer mot at angrepet søndag vil få konsekvenser. Libanon har bedt USA om å holde Israel i tømmene, og har fått som svar at Libanon må sørge for at Hizbollah opphører sine angrep.

Slik øker faren for en storkrig i Midtøsten.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide er dypt bekymret over opptrappingen av konflikten mellom Israel og Hizbollah, som han frykter kan «representere et vendepunkt i konflikten» i regionen. Det er en bekymring vi – som resten av verden – deler. Det siste vi trenger nå er at flere aktører melder seg på i krigshandlingene. Da kan alt skje.

Samtidig fortsetter Israels råe angrep mot Gaza med uforminsket styrke. Det internasjonale samfunnet ber om en slutt på krigshandlingene, men sitter og ser på døden og lidelsene til befolkningen på Gaza. Apatien og avskyen tar stadig flere av oss.

Samtidig synes det glassklart at den spente situasjonen vil fortsette så lenge Israels krigføring på Gaza ikke opphører. Israel har rett til å forsvare seg etter så vel rakettangrep fra Hizbollah som Hamas-terroren 7. oktober, men landets høyrevridde regjering kan ikke skjule seg bak forsvar så lenge grusomhetene og lidelsene på Gaza er så ekstreme.

Den tilsynelatende totale motviljen i det israelske lederskapet til å avslutte krigshandlingene krever tøffere tak fra det internasjonale samfunnet, med USA i spissen. Konflikten i Midtøsten må avspennes, og partene må tvinges til forhandlingsbordet. Før det er for sent.

