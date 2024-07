Vi håper høyresiden vinner valget

Søndag 28. juli skal venezuelanerne innta stemmeurnene. Dette kan bety slutten på «chavismen» som har rådet i et kvart århundre. Nicolás Maduro overtok makta etter Hugo Chávez død i 2013, og siden den gang har det bare gått videre nedover for landet ved det karibiske hav.

Venezuela har blitt et sørgelig eksempel på hvordan en oljeformue kan forvaltes på verst tenkelig vis. På det meste stod oljen for 95 prosent av eksportinntektene og en firedel av landets økonomi (BNP). I 2014 falt oljeprisen betydelig, og i 2018 innførte USA sanksjoner mot landets industri. I 2019 var den økonomiske kollapsen et faktum.

Venezuela er i dyp økonomisk og politisk krise etter Maduros 11 år ved makta. Han tilhører sosialistpartiet PSUV og kjemper nå for en tredje periode som Venezuelas president. Vi håper han mislykkes med det – og at opposisjonen på høyresiden vinner valget.

Opposisjonen leder på flere av meningsmålingene

Maduros regime har utøvd maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd. Politiske motstandere er fengslet. Frie medier er undertrykte. Folket mangler mat og medisiner, og det pågår en masseflukt fra landet. Nær en fjerdedel av befolkningen har allerede dratt. Hver tredje venezuelaner ønsker å flykte dersom presidentvalget ikke fører til politisk endring.

Den internasjonale straffedomstolen etterforsker Maduro for forbrytelser mot menneskeheten. Dette etter at venezuelanske sikkerhetsstyrker slo brutalt ned på protester mot regjeringen i 2017.

Nå er spørsmålet om valget blir gjennomført på fritt og demokratisk vis. Til det kan vi allerede svare nei. Maduro-regimet har sterk kontroll over mediene og statlige institusjoner. Regimet stikker stadig kjepper i hjulene for opposisjonen, og i januar ble opposisjonspolitikeren María Corina Machado diskvalifisert fra å stille som presidentkandidat. Hun var Maduros største utfordrer, og er svært populær.

Dagsavisen mener: Donald Trumps proteksjonisme vil også ramme Norge hvis han vinner presidentvalget

Dagsavisens spaltist Benedicte Bull beskriver et korrupt system hvor sosialistpartiet kjøper stemmer med «tørrmat og litt hermetikk – for å stagge sulten og raseriet hos folk». Opposisjonen leder likevel på flere av meningsmålingene. De er nå representert av den tidligere diplomaten Edmundo González, som Machado driver valgkamp for.

Det er knyttet spenning til hvordan Maduro vil håndtere et eventuelt tap. På et valgkamparrangement i Caracas 16. juli advarte presidenten om at landet ville falle inn i blodbad og borgerkrig dersom han taper. Valget i Venezuela er av storpolitisk interesse, all den tid Maduro-regimet har en farlig flørt gående med Kina og Russland. Valget er også viktig for Norge som har fasilitert fredsforhandlinger i Venezuela.

I morgen tenker vi mest av alt på fremtiden til det venezuelanske folket. Vi har et ørlite håp om at valget byr på endringer for dem. Men uansett utfall, er veien videre for Venezuela brolagt med vanskeligheter.

Les kommentaren: Mens Maduro kaller Maria Corina en terrorist, klemmer hun mødre og bestemødre, skriver Benedicte Bull.

Les kommentaren: Yes, she can. Eller? spør Synnøve Vereide Trampe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen