Israels grove påstander

Forholdet mellom den israelske og den norske regjeringen er på frysepunktet. Utenriksminister Espen Barth Eide er «ikke velkommen» til å møte den israelske utenriksministeren. Det har falt israelske myndigheter tungt for brystet at Norge i slutten av mai anerkjente Palestina som stat. Den norske regjeringen blir ganske så direkte beskyldt for antisemittisme.

«Norge, vi har nok jødehatere lokalt i Hamas i Gaza. Vi trenger ikke importere dere støttespillere fra utlandet». Slik lyder salven som David Mencer, pressesjef for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, fyrer av mot Norge i et intervju med TV 2.

Den norske utenriksministeren mener at israelske myndigheter bør holde seg for gode til å reagere med antisemittisme når politikken deres blir kritisert. «Å oppfordre Israel til å etterleve og respektere folkeretten og påpeke urett har ingenting med jødehat å gjøre», sier Espen Barth Eide. Og det har han helt rett i.

Vi må ha to tanker i hodet samtidig.

Men den israelske regjeringens talsmann går enda lenger. Han kommer med påstander om at Norge ennå ikke har fordømt Hamas. Dette er selvsagt feil. Og det påpeker også statsminister Jonas Gahr Støre, samtidig som han karakteriserer det som en grov påstand.

Hamas sto bak det grufulle angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Allerede samme dag fordømte den norske statsministeren angrepet, og kort tid etter sa Støre at Hamas er en terrororganisasjon.

Espen Barth Eide understreker at Norge er, og alltid har vært, en venn av staten Israel. Han sier også at den norske regjeringen står opp mot antisemittisme i alle dens former. Det er verdt å merke seg at utenriksministeren snakker om «staten» Israel. Poenget er at vi her må ha to tanker i hodet samtidig.

Det er høyst legitimt, og etter vår mening på sin plass, å kraftig kritisere Netanyahus ytterliggående regjering og samtidig være venn av Israel. Og målet må være en tostatsløsning, noe som vil tjene både israelere og palestinere best.

Første steget på den veien er en snarlig fredsløsning. I tillegg må begge parter vise vilje til forsoning. Det er derfor dypt bekymringsfullt at Israels regjering har valgt krig som virkemiddel. I krigens fotspor følger ofte propaganda og omskriving av historien.

I den store sammenhengen er det som en bagatell å regne når israelske myndigheter farer med direkte løgn overfor Norge. Men dette er ingen bagatell for Norge, samtidig som det forteller mye om den spente situasjonen i Midtøsten.

Derfor er det sterkt beklagelig at den norske utenriksministeren ikke får mulighet til å forklare seg direkte i Israel. Netanyahu-regjeringen har dessverre valgt å vende det døve øret til den norske regjeringen.

