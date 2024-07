Byen er for alle

Med politiske skifter kommer politiske endringer. Mens det rødgrønne Oslo-byrådet for nøyaktig tre år siden strammet inn på utleie og bruksområder for el-sparkesykler, ønsker det nye og blå byrådet å utvide antall sparkesykler og bruksområder igjen.

I 2021 vedtok byrådet å stenge for bruk mellom klokken 23 og 05. De satte også et tak på 8000 el-sparkesykler i Oslo. Den gangen sa daværende byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav at «Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for blinde, svaksynte, rullestolbrukere og eldre. Vi har jobbet i ekspressfart for å få på plass en forskrift.»

Høringsrunden har mottatt over 50 innspill

De nye reglene for utleie av elsykler og el-sparkesykler skal behandles til høsten. Dette er ikke en full u-sving til fullt frislipp, men likevel en oppmykning av dagens forhold. Høringsrunden har mottatt over 50 innspill.

Byrådet foreslår å fjerne grensen på 8000 kjøretøy totalt i hele byen. I stedet foreslås tak på 8000 sykler totalt innenfor ring 3, og maksimalt 1200 av dem i sentrum. Kommunen kan øke dette antallet hvis de ønsker. Utenfor ring 3 er det ingen begrensning i antall.

«Med økt tilgang av enheter utenfor Ring 3, frykter vi økt misbruk blant unge brukere,» skriver politiet i sin uttalelse

I tillegg foreslår byrådet fortsatt stengt for utleie på natten, mellom klokka 23-05. Men forslaget åpner for at kommunen kan utvide tidsrommet for utleie, eller fjerne det helt. Politiet fraråder «på det sterkeste» å tillate utleie om natta, i sitt høringssvar. De er også skeptiske til «frislippet» utenfor ring 3. «Med økt tilgang av enheter utenfor Ring 3, frykter vi økt misbruk blant unge brukere,» skriver politiet i sin uttalelse.

NRK melder at blant andre som har uttalt seg er Statens Vegvesen, Oslo universitetssykehus, brannvesenet, Sporveien og en rekke bydeler, samt organisasjoner som Trygg Trafikk, Blindeforbundet og Hørselshemmedes landsforbund. Nesten halvparten av høringssvarene er fra privatpersoner. Ifølge NRK er flertallet av innspillene negative til mye i de nye reglene. Noen få er positive til å åpne for bruk på natten.

I et intervju med NRK sier Blindeforbundets Unni Fauksrud at hun har klump i magen når hun går utendørs, selv med dagens regler. Frykten er å bli påkjørt eller snuble over en el-sparkesykkel parkert midt på fortauet. Noen av forbundets medlemmer har helt slutta å gå ut, sier hun.

En by skal være for alle, og i dette tilfelle skal den være både for dem som benytter seg av el-sparkesykler med stor glede, og for dem som ønsker dem vekk fra bybildet - eller, i alle fall, vekk fra gående på fortau.

Reguleringene som kom i 2021 forsøkte å finne denne balansen. Det er allerede uenighet rundt hvorvidt de klarte dette. Ved å slippe el-sparkesykler enda mer fritt, står man i fare for å tippe balansen helt. Det kan medføre frykt og skader både hos dem som ikke bruker dem, og dem som bruker dem.

En utvidelse av bruksmuligheter for el-sykler i Oslo bør få rødt lys.