Mye råttent i Statsbygg

Statsbygg er i hardt vært om dagen. Her dreier det seg om en selvforskyldt storm der sjefen selv, Harald Nikolaisen, står i sentrum. Det dreier seg om habilitetskonflikter, dyre flyreiser og for mange innleide konsulenter. Dagens Næringsliv har avslørt sak etter sak rundt dette statseide selskapet. Det er slett ikke et pent syn å skue.

I februar avdekket DN at personer i konsernledelsen i Statsbygg hadde investert millioner i selskapets egne leverandørselskaper. Først var dette «helt uproblematisk». Nå skal alle aksjene selges så snart som mulig.

Dette handler om å sikre integritet, troverdighet og tillit til offentlige etater.

For ti år siden signerte Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen en avtale med kompetansesenteret «Prosjekt Norge». Statsbygg skulle sponse senteret med 250.000 kroner årlig. Så viser det seg at Nikolaisens kone satt i ledelsen for prosjektet. Hun har fått opp mot 150.000 kroner i året for å jobbe med dette prosjektet.

De siste ti årene har Harald Nikolaisen fløyet businessklasse på ulike oppdrag, noe han sikkert kan ha gode grunner for å gjøre. Problemet er bare at Statsbygg siden 2016 har hatt et strengt regime for flyreiser. Den sier at de ansatte skal reise minst mulig og velge billigste reisemåte. Policyen fra 2016 inneholder ingen unntak for sjefer.

Følgende eksempel er svært så pikant: I siste liten avbestilte Nikolaisen en reise til Beijing og bestilte nye flybilletter som kostet 35.000 kroner mer. Disse ble bestilt med avreise fra København, for Statsbygg-sjefen rakk ikke hjem til Oslo i tiden fra en privat helgetur til England. Ekstraregningen var det Statsbygg som tok.

Regjeringen har over flere år gitt Statsbygg instruks om å kutte bruken av innleide konsulenter, men utgiftene til dette har likevel økt. Årsrapportene viser at Statsbygg har brukt 1,3 milliarder kroner på konsulenter og andre rådgivere siden 2015. Statsbygg har nylig opplyst at konsulentbruken ventelig vil øke med 20 prosent i år. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har derfor bedt Statsbygg om å redegjøre for konsulentbruken.

Men habilitetssakene synes å være det mest alvorlige i Statsbygg-skandalen. Derfor er det bra, for ikke å si påkrevet, at Riksrevisjonen nå skal granske habilitet og integritet i Statsbygg. Konklusjonen vil ventelig være klar i løpet av året.

Vi har habilitetsregler som skal hindre at statsansatte blir påvirket av personlige interesser, relasjoner eller økonomiske fordeler når de fatter beslutninger. Statsbygg-sjefen må ha gode svar på sine disposisjoner. Alternativet kan bli skjebnesvangert for ham. Dette handler om å sikre integritet, troverdighet og tillit til offentlige etater.

