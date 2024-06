Vi må være tålmodige

«Går det som vi nå tror, blir styringsrenta liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned», sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Det tar tydeligvis lengre tid enn tidligere spådd å få prisstigningen under kontroll.

I mars var beskjeden fra sentralbanksjefen at renta «mest sannsynlig» settes ned i september. Så snakket mange økonomer om at det vil skje før jul. Nå er beskjeden at vi i beste fall får det første rentekuttet tidlig på nyåret i 2025.

Men det går rette veien. Prisstigningen har avtatt, for femte måned på rad. Og det er et lyspunkt at krona styrket seg som følge av de nye signalene fra Norges Bank. Prisveksten var 3,0 prosent i mai. Norges Bank sikter inn på en prisvekst rundt to prosent, og renta er verktøyet som brukes.

Vi må stole på at Norges Bank treffer riktig.

Sentralbanksjefen tror årets lønnsvekst blir 5,2 prosent, helt i tråd med den normgivende rammen som ble gitt i lønnsoppgjøret for industrien. Og denne rammen er så langt lojalt fulgt i de påfølgende oppgjørene. Lønnsoppgjøret var basert på prognoser om en forventet prisstigning på 4,1 prosent.

Siden den gang har økonomene i Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet senket sine inflasjonsanslag til henholdsvis 3,8 og 3,9 prosent. Dermed ligger det an til at lønnstakere flest får en enda større reallønnsvekst. Dette er gode nyheter etter flere år med svekket kjøpekraft.

Statsminister Jonas Gahr Støre har over lang tid lovet oss at vi alle skal få bedre råd i år. Senest på pressekonferansen tirsdag var han klar på at «nå snur det». Statsministeren har bare delvis rett, for det blir neppe noen rentenedgang i år.

Hovedoppgaven til Norges Bank er å få dempet prisstigningen. Samtidig må sentralbanken skjele til situasjonen i næringslivet og på arbeidsmarkedet. Baksiden av medaljen er at den registrerte arbeidsledigheten har økt litt de siste par årene, men ledigheten er fortsatt lav.

De økonomiske pilene peker rett vei. Vi må stole på at Norges Bank treffer riktig med rentevåpenet. Regjeringen har gjort sin del av jobben med et statsbudsjett som er så stramt at det ikke bidrar til økt rente. Og arbeidslivets parter har levert gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør.

