Det livsfarlige hatet

Denne uka har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett seg nødt til å aksjonere mot et nettverk på 15–20 personer som sprer høyreekstreme ytringer og propaganda på internett. Det er primært snakk om ungdommer mellom 12 og 17 år, ifølge PST.

Vi har ingen flere å miste til høyreekstremismen. Eller til dens grufulle konsekvenser.

Det er grunn til å tenke litt over den vonde setningen: Politiet må aksjonere mot barn på 12 år fordi de bidrar til å spre livsfarlig, menneskefiendtlig tankegods. Det er all mulig grunn til å slå alarm.

Nettverket har blant annet delt grove voldsvideoer, bilder av våpen og video av terrorangrep, ifølge PST. De har også hyllet barnemorderen Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som drepte over 50 personer i en moské i Christchurch i New Zealand.

Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, forteller om en hatefull spiral som kjapt spinner ut av kontroll. Det hele starter gjerne åpent på ulike nettforum eller i sosiale medier, det er snakk om TikTok i det konkrete nettverket som nå er avslørt. Deretter bidrar algoritmene til å styre de unge ytterligere i høyreekstrem retning. Til slutt ender de gjerne opp i mer lukkede apper, som for eksempel Telegram. Der foregår mye av dialogen i krypterte kanaler.

Ingen av ungdommene i nettverket blir straffeforfulgt. PST kaller aksjonen en «skånsom håndsrekning», og forteller om frivillige, forebyggende samtaler med ungdommene.

Det er bra at politiet er på vakt mot disse miljøene. Tidligere i år kom regjeringens ekstremismekommisjon, som foreslår en rekke tiltak for å hindre rekruttering til høyreekstreme miljøer og andre ekstremist-kretser. Det er mye vi kan gjøre, men av og til må også det demokratiske, åpne samfunnet si fra ved bruk av lovens lange arm. Dette er utvilsomt et slikt tilfelle.

Vi vet hva som kan skje om høyreekstremismen eller islamismen får lov til å slå rot. Terrorangrepet 22. juli 2011 og angrepet på London Pub i Oslo 25. juni 2022 er åpne sår som viser at Norge ikke er et unntak. Tross denne lærdommen, melder PST at de har sett en bekymringsfull økning av mindreårige på høyreradikale nettforum. Minoriteter føler seg truet i Norge, og årets Pride-feiring skjer i skyggen av frykt.

Slik kan vi ikke ha det. Kampen mot den høyreekstreme giften må tas på nytt og på nytt. Det må skje i den offentlige debatten, på skolen og i nærmiljøet – og ved bruk av politiets maktmidler. Vi har ingen flere å miste til høyreekstremismen. Eller til dens grufulle konsekvenser.

