Mobilfri sone?

Debatten om sosiale medier og barn og unge har rast de siste ukene. Er forverringen i psykisk helse blant de yngste relatert til mobiltelefonen og sosiale medier, og hva kan vi i så fall gjøre med saken?

Vi har knapt annet valg enn å dra i nødbremsen.

I en fersk bok skriver den amerikanske professoren Jonathan Haidt at sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse er soleklar. Han foreslår høye aldersgrenser for bruk av mobiltelefon og sosiale medier. Her hjemme har samfunnsmedisiner Steinar Krokstad gitt Haidt støtte. Både Haidt og Krokstad støtter også et mobilforbud i skolen, lik det regjeringen nå har innført.

Det er, slik vi ser saken, helt nødvendig å sette inn tiltak for å regulere de unges bruk av skjermer og mobiltelefoner. Vi er ikke alene om å mene det:

I forrige uke ga barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) uttrykk for at de deler bekymringen. Barne- og familiedepartementet jobber nå med å se på hvilke muligheter som finnes for å regulere bruken av sosiale medier blant de yngste.

Målsettingen er tydelig, kunne de to statsrådene melde i Dagbladet: Regjeringen ønsker en nedre aldersgrense for unge i sosiale medier. Denne grensen skal kunne håndheves på en helt annen måte enn vi gjør i dag. Blant mulighetene som er vurdert er å knytte innlogging på sosiale medier til BankID-systemet.

Utspillet fikk støtte fra både Høyre og Kristelig Folkeparti i Klassekampen i helga. Dermed ligger det an til et politisk flertall for å gripe inn. Danmark går i samme retning. Der ligger det an til å bli en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier.

Det er godt å se at det politiske miljøet er klar over utfordringene som følger med skjermbruk og sosiale medier.

Det ligger et paradoks her: Dagens barn og unge lever langt mer gjennomregulerte liv enn tidligere generasjoner. Unntaket er den digitale sfæren, der det meste er fritt. Vi har på mange måter utsatt våre yngste for et gedigent eksperiment når vi ikke har fulgt med og regulert godt nok deres tilgang til skjermer. Konklusjonen på eksperimentet må være at kostnaden har vært for høy. Undersøkelser viser en dobling i depresjon og angst blant unge i Norge i løpet av en tiårsperiode.

I en slik situasjon har vi knapt annet valg enn å dra i nødbremsen. Vi ser derfor fram til konkrete forslag fra regjeringen til hvordan vi kan redusere bruken av skjerm og sosiale medier.

