Høyre om i Europa

Valget i Portugal i helga endte med seier til sentrum-høyre-alternativet AD, og et nederlag for venstresiden. Mer alvorlig er det at ytre høyre-partiet Chega havner på vippen. Det ble høyre om i det minste landet på den iberiske halvøy.

Portugal, et lite land helst sørvest i Europa, definerer ikke vår verdensdel. Men valgresultatet i helga kan ses på som et tegn i tiden. Europa – og verden – står foran flere viktige valg i 2024. Det vil være å lyve å hevde at venstresiden er på offensiven.

En slik utvikling er det siste vi trenger i en skjebnetid preget av klimakrise, energimangel og krig i Europa.

Det er først og fremst valget til EU-parlamentet i juni som kan bli katastrofalt for venstresiden – og for framtiden. Ytre høyre styrker seg i flere land, og ligger an til å gjøre sitt beste EU-valg noensinne, ifølge meningsmålingene.

Valget på forsommeren kan gi oss en sterk partikoalisjon av Sverigedemokraterna, Sannfinnene, Alternativ für Deutschland, de italienske neo-fascistene, spanske ny-franquister, Viktor Orbáns parti Fidesz i Ungarn og en rekke andre partier og tankeretninger vi helst skulle sett befant seg på historiens skraphaug.

Det er dårlige nyheter for det europeiske fellesprosjektet, for kvinners og minoriteters rettigheter, og for det grønne skiftet. En slik utvikling er det siste vi trenger i en skjebnetid preget av klimakrise, energimangel og krig i Europa.

Derfor er det jærtegn at ytre høyre-partiet Chega fikk 18 prosent oppslutning ved valget i Portugal. Og at AfD i Tyskland måles til rundt 20 prosent oppslutning, som SD i Sverige også gjør. Vi slipper ikke helt unna her hjemme heller: Fremskrittspartiet vokser på målingene og er landets tredje største parti.

Valget i Russland denne uka vil etter alle solemerker gi Vladimir Putin stor oppslutning til å fortsette som president, og til å krige i Ukraina. Det er nedslående, men ikke overraskende. Da er det langt større spenning knyttet til valget i USA i november.

Om verdens viktigste demokrati skulle gå for Donald Trump for andre gang, er det mye som tyder på at Vesten er virkelig ille ute.

Det haster for venstresiden å samle seg og å vise vanlige folk at den har politiske løsninger som kan hjelpe dem i en vanskelig tid for mange. Hvis ikke er det mye som tyder på at det blir en krapp høyresving i flere viktige valg. Med en langt farligere verden som konsekvens.

