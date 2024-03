Borgerlig samling

Det gikk ikke én dag engang fra Stortinget samstemt vedtok sterk kritikk mot tidligere statsminister Erna Solberg (H) i habilitetssaken, til Venstre-leder Guri Melby stilte seg bak Solberg som statsministerkandidaten på borgerlig side til valget neste høst.

Slik forsvinner skaden Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes har voldt norsk politikk og tillitssamfunnet vårt inn i glemselens tåke.

For høyresiden trumfer tydeligvis ønsket om makt viljen til å kreve at Solberg tar ansvar.

I måneder har politikere, også på borgerlig side, understreket alvoret i skandalen på Statsministerens kontor under Erna Solbergs åtte år som statsminister. Sindre Finnes handlet aksjer mens kona styrte landet, i soleklart brudd med habilitetsregelverket. Omfanget av habilitetsbruddet omtales som så stort at det vil være umulig å få oversikt over alle sakene.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har vurdert denne og andre habilitetssaker grundig, og falt ned på sterk kritikk av Erna Solberg, den strengeste reaksjonen komiteen kunne lande på. Et samlet storting stilte seg bak kritikken.

Noen timer etter Stortingets konklusjon sa Venstre-leder Guri Melby følgende til Aftenpodden: «Vi kommer til å gå til valg på et regjeringsalternativ der Høyre inngår, og de velger selv sin statsministerkandidat».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fra før har KrFs leder Olaug Bollestad sluttet rekkene bak Solberg. «Jeg tenker at hun også inn i framtiden er en person som kan skape trygghet og tillit», sa Bollestad om Solberg som statsministerkandidat allerede i januar.

Det er bare Fremskrittspartiet som ennå ikke har kysset ringen til den store lederen på borgerlig side. Nestleder Hans Andreas Limi sier at partiet har satt i gang en prosess der både «strategiske og politiske saker» er avgjørende. Heller ikke Frp mener dermed at Solbergs habilitetsproblemer prinsipielt står i veien for å stille seg bak henne som statsminister.

For partiene til høyre i norsk politikk trumfer tydeligvis ønsket om makt viljen til å kreve at Solberg tar ansvar. Det er lover ikke godt for lovnadene om at det politiske Norge skal gjøre alt i sin makt for å gjenreise tilliten.

Nå vet velgerne i det minste hva de har å forholde seg til. Vi håper de har større evne til å se alvoret enn de fremste folkevalgte på borgerlig side.

Les også: Riktig kurs for Helse-Norge, mener Dagsavisen

Les også: Kraft og kraftløshet i Statkraft