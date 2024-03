Kampen om framtiden

Hver gang vi bruker Facebook, den fortsatt største sosiale medier-plattformen, gir vi bort informasjon om oss selv som siden kan brukes i kommersiell sammenheng. Facebook-eier Meta får stadig kritikk fra ulike myndighetshold for at denne virksomheten bryter med personvernlovgivningen – men stevner fram som før.

Det er ikke lett å se hvilke muligheter vi som samfunn har til å begrense tekgigantenes innflytelse.

Nå har Forbrukerrådet i Norge og sju andre forbrukerorganisasjoner klaget inn Meta for omfattende brudd på personvernlovgivningen – enda en gang.

Klagen er oversendt respektive nasjonale datatilsyn. Her hevdes det at Meta bryter med lovpålagte krav om rettferdig behandling, formålsbegrensning og dataminimering, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider. Det pekes også på at det ikke er mulig for brukerne å gi et fritt og informert samtykke, all den tid selskapet driver med massiv overvåking og tåkelegger personvernbruddene sine.

«Selskapets forretningsmodell, som baserer seg massiv overvåking og profilering av brukerne, er i grunnleggende strid med europeisk og norsk lov», sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet.

Klagen kommer på toppen av en klage fra Forbrukerrådet og 18 europeiske forbrukerorganisasjoner i fjor høst. Da var det Metas «si ja eller betal-modell», at brukerne måtte velge mellom å tillate bruk av personopplysninger i markedsføring eller betale for å slippe annonser, som ble klaget inn.

I Norge har Datatilsynet vunnet fram med sin erklæring om at Meta bryter personvernlovgivningen. Selskapet er ilagt dagbøter på 1 million kroner. Det irske datatilsynet og EU-domstolen har også erklært at selskapets behandling av personopplysninger er ulovlig. Likevel fortsetter Meta som før.

Forbrukerrådet og Datatilsynet fortjener honnør for å være tett på tekgigantene i spørsmålet om personvern. Det er likevel på tide å løfte spørsmålet opp på enda høyere nivå.

Tekgigantene kontrollerer stadig større deler av vår nasjonale samtale, og i forlengelsen samfunnet og våre liv. Uten at vi har full oversikt over hva de samler inn av data eller hvordan de bruker informasjonen. Og det er nesten vårt minste problem. De store teknologiselskapene er i ferd med å bli en stat i staten. Situasjonen er uholdbar.

Det er ikke lett å se hvilke muligheter vi som samfunn har til å begrense tekgigantenes innflytelse. Det som er helt sikkert, er at noe må gjøres. Spørsmålet må løftes opp til øverste politiske hold, både i Norge og EU. Før vi lever i en verden som tilhører X-eier Elon Musk og Meta-sjef Mark Zuckerberg.

