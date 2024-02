Våpenhvile – før det er for sent

Kritikken mot den israelske krigføringen mot palestinerne på Gaza øker i omfang. Det skulle da også bare mangle. Ifølge tall fra palestinske myndigheter skal over 29.000 mennesker være drept. Et stort flertall av de drepte skal være kvinner og barn.

Over 30 prosent av bygningsmassen i Gaza er helt eller delvis ødelagt av krigen. Mange titalls tusen mennesker er skadet, og millioner er på flukt. FN advarer om matmangel.

Det er ingen tvil om at retorikken fra USA mot Israel er skjerpet betraktelig

Og nå forbereder Israel en opptrapping av krigshandlingene. Statsminister Benjamin Netanyahu varslet i forrige uke at han planlegger en bakkeinvasjon av byen Rafah, på grensen mot Egypt. Det skal oppholde seg mer enn 1,5 millioner mennesker i området.

Netanyahu er dessverre veldig tydelig på at kampene vill fortsette til Israel har oppnådd alle sine mål. Det lover ikke godt for menneskene som befinner seg i Rafah.

I mangel på fornuft og medmenneskelighet fra det israelske lederskapet, må det internasjonale samfunnet gripe inn og tvinge fram en våpenhvile. Det er derfor med stor skuffelse vi noterer at USA la ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en resolusjon om våpenhvile. Atter en gang, får vi si. USA holder sin hånd over Israel, tilsynelatende uansett hva som skjer.

Det er likevel ingen tvil om at retorikken fra USA mot Israel er skjerpet betraktelig de siste månedene. Det har gått fra forståelse for at Israel måtte svare på angrepene fra Hamas 7. oktober i fjor til stadig sterkere ordelag om å ta humanitære hensyn og avslutte krigshandlingene.

Det går selvsagt heller ikke amerikanske ledere hus forbi at Israel er under stadig heftigere kritikk internasjonalt.

President Joe Biden har gått fra å ønske seg en «pause» i krigshandlingene til å nå understreke behovet for en umiddelbar våpenhvile. Han har også sagt rett ut at Israels respons på terroren 7. oktober er «over the top», altså for kraftig.

Det haster å presse fram en våpenhvile og på sikt en fred som begge parter kan leve med. Derfor er det synd at USA fortsatt blokkerer tydelige resolusjoner i FN. Det er likevel positivt at også Israels beste venn og verdens eneste supermakt ser ut til å innse at situasjonen er uholdbar.

Nå må vi håpe at USA kan bidra til å stagge Netanyahus krigslyst, før det er for sent for befolkningen i Rafah. Og for Israel – og USA.

