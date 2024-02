Ungdomslønn mot utenforskap

Antallet uføre under 30 år har økt kraftig siden 2010, da AAP-ordningen ble innført. NAV har i Dagsavisen pekt på det strenge regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som hovedårsaken til økningen. Mange veiledere i NAV prioriterer å hjelpe unge over i uføretrygd når AAP-perioden er i ferd med å gå ut, i stedet for å hjelpe dem ut i arbeid.

Denne utviklingen ønsker arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) å snu. Tidspress i AAP-ordningen skal ikke tvinge unge over på uføretrygd, sa Brenna til Dagsavisen i helga.

Problemet er at det ikke er så mange andre kilder for inntekt fra staten for unge uten jobb enn nettopp AAP-ordningen, og i forlengelsen uføretrygd. Slik dyttes mange lenger ut av yrkeslivet.

Derfor støtter vi Tonje Brenna helhjertet når hun lover en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk til våren, med et uttalt mål om å få ned antallet unge uføre. Vi støtter også Brenna når hun holder døra åpen for en ordning med ungdomslønn til unge som står utenfor jobb og utdanning.

En ordning med en slik «borgerlønn» skal testes i Trondheim. Unge uten annen inntekt skal tilbys en lønn på 237.000 kroner i året for å slippe å forholde seg til mange ulike ytelser og usikkerheten i disse. Håpet er at de da skal finne ro og krefter til å drive med aktiviteter som arbeidstrening eller andre ting som hindrer at de faller utenfor.

Brenna er en profilert forkjemper for arbeidslinja. Hun stiller seg likevel bak Trondheims-prosjektet. Det offentlige sørger for en forutsigbar inntekt – i bytte mot at den som mottar ytelsen skal i aktivitet. Det er akkurat slik arbeidslinja skal fungere, slår Brenna fast.

Det er ingen tvil om at vi må snu alle steiner for å sørge for at flere unge slipper å havne i uførefella. Dette er en jobb som må begynne allerede i skolen. Over 76 prosent av uføre mellom 18 og 34 år har ikke fullført videregående skole, viser tall fra SSB som ble gjengitt på NRK tidligere denne uka. Her kreves tidlig innsats.

Det er en rettighet å være ufør og å motta støtte fra det offentlige i Norge. Det skal vi være stolte over. Det betyr likevel ikke at det er et mål å ha flest mulig på slike ordninger, snarere tvert imot. Her har vi som samfunn er stor jobb foran oss.

Tonje Brenna har sett det samme, og er villig til å gå nye veier for å få flere unge ut i arbeid. Det er et første skritt i riktig retning.

