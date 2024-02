Butikkene må holdes i ørene

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt fram forslag til tiltak som skal gi større konkurranse i dagligvaremarkedet. Han møter både motstand og får klappsalver, mest av det første. 20 aktører vender tommelen ned til forslaget som er på høring, mens bare 10 sier ja. Dette går fram av en opptelling nettavisen E24 har foretatt.

Næringsministeren har i utgangspunktet signalisert at det skal bli forbudt for leverandører og grossister med stor markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene i pris begrenser konkurransen i markedet. Spørsmålet nå er om Vestre har stayerevne til å stå fast på dette som en ny forskrift.

Regjeringer av ulik farge har over lang tid forsøkt å finne grep som kan øke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. I 2011 ble det lagt fram en utredning med den treffende tittelen «Mat, makt og avmakt». Her ble konkurransevilkårene grundig beskrevet for hele verdikjeden, fra jord til bord.

Den gang var det fire store kjeder med dagligvarebutikker. Da Ica-kjeden forsvant ved nyttårsskiftet 2015-2016, ble det bare tre kjeder igjen. Norgesgruppen er den største aktøren med butikker som Meny, Kiwi, Joker og Spar. Deretter følger Coop og Rema 1000. Det hører med til bildet at de tre store aktørene også eier eller har kontroll over «sine» leverandører, og i tillegg styrer distribusjonen.

Kjedebutikkenes innkjøpspriser er en dypt bevart hemmelighet, og slik må det nødvendigvis være for at konkurransen skal virke. I tillegg har kjedene sine egne merkevarer. Det florerer også hemmelige avtaler om markedsføring og hylleplass. Da blir det lett å gå seg vill i prisjungelen.

Ekspertene er uenige om næringsministerens forslag til forbud gir billigere eller dyrere matvarer. Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet er svært kritiske til forslaget. Forbrukerrådet er derimot for. Det hører med til historien at et mer omfattende forslag for å hindre prisdiskriminering ble lagt i skuffen i fjor, siden det ble møtt med for mange motforestillinger.

Ikke overraskende stiller den mektige Norgesgruppen seg negativ også til det nye forslaget. Utfordrerne Coop og Rema ønsker derimot en regulering. På denne bakgrunn er det mye som taler for at Støre-regjeringen er på rett kurs. Derfor heier vi på næringsminister Jan Christian Vestre. Den største aktøren må ikke få misbruke sin markedsmakt. Da blir vi som forbrukere i tilfelle sittende igjen med enda større følelse av avmakt.

