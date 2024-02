OL til Norge i 2038

De beste lekene noensinne. Hvem kan glemme IOC-presidentens dom over OL på Lillehammer, som åpnet 12. februar 1994?

Det var et fantastisk mesterskap, som langt på vei definerte oss som nasjon på 1990-tallet. Stor økonomisk framgang for landet koblet med sportslig framgang kulminerte på Lillehammer. Til og med værgudene ga oss tommel opp. Det moderne Norge sto fram.

Vi kan stake ut en kurs og arrangere et virkelig moderne OL

Siden har diskusjonen gått om når vi skal arrangere OL på ny, når skulle vi få oppleve et slikt idrettseventyr i landet igjen. Både Oslo og Tromsø har blitt diskutert, men noen ny søknad er aldri kommet. Selv om idretten i 2022 kom fram til at Norge bør søke og at det er flertall i folket for å få lekene hjem til Norge.

Til sommeren under OL i Paris skal IOC avgjøre hvem skal arrangere vinter-OL i 2030 og 2034. Mange søknadsbyer har falt fra, og det står nå mellom Salt Lake City i USA og De franske alpene, som mest sannsynlig vil få arrangere hvert sitt. Det betyr at neste åpning for Norge er 2038. I 2042 er det ikke Europas tur.

Da vi arrangerte OL på Lillehammer, hadde det gått 42 år siden Norge sist arrangerte OL. Neste mulighet for at Norge igjen skal arrangere kunne arrangere vinter-OL, er altså i 2038. Da er det i så fall 44 år siden sist.

Både sommer- og vinter-OL er i ferd med å bli stormaktenes lekegrind. Kina, USA og Russland, Storbritannia og Frankrike, har dominert som arrangører siden Norge var vertskap i 1994. Dette er en uheldig utvikling. OL må igjen avpolitiseres og nedskaleres. Arrangementet er blitt for stort og dyrt for små og mellomstore nasjoner.

Derfor er det viktig at Norge, som verdens sterkeste vintersportsnasjon, igjen viser verden vei. Vi har en sterk posisjon som idrettsnasjon og bærer et stort ansvar for utviklingen av sporten. For vår egen del er det viktig å bli arrangør for å sikre vinteridrettens posisjon i landet, og som et felles prosjekt i en urolig tid, men vi må også bidra med klokskap og fornuft i utviklingen og forvaltningen av OL internasjonalt.

Vi kan stake ut en kurs med måtehold og bærekraft som de bærende elementene. Vi må gjenbruke eksisterende anlegg, ta hele landet i bruk, og på den måten arrangere et virkelig moderne OL. Derfor bør Norge søke OL i 2038.

