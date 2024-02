Idrettens uholdbare kår

Denne uka ble en ungdom på 15 år arrestert for knivstikking på Grønland i Oslo. Ungdomskriminaliteten i hovedstaden er i farefull utvikling, og nesten over hele byen går det i feil retning.

Dette bekymrer oss alle. Politikerne roper på penger, og de peker på hverandre. For hvem har ansvaret?

Det kan virke som en anstrengt parallell, men kniver i omløp og idrettens kår i Oslo henger sammen. For statistikk for kriminalitet og psykisk helse blant våre unge, er aller mest symptomer. Tegn på at samfunnet vårt ikke godt nok legger til rette for gode ungdomsliv. På at vi ikke evner å forebygge.

Tenk dere sørlandshovedstaden med denne infrastrukturen.

Idretten burde være ei førstelinje i kampen mot ungdomskriminalitet. Som et sted å kjenne mestring, tilhørighet og fellesskap. Dette er høyoktan for ungdom i utvikling.

«Planen oppleves som en krigserklæring mot idretten» sier Magne Brekke til VG om den foreslåtte, nye arealplanen i Oslo. Han er generalsekretær i Oslo idrettskrets. Idretten har studert kommunens forslag og slår nå full alarm. Planen vil begrense mulighetene for å bygge nye idrettsanlegg i Oslo, og Brekke er bekymret for byens barn.

Dette er kritisk. For Oslo er allerede et katastrofeområde når det gjelder idrettsanlegg. Generasjoner med politikere har sviktet byens barn og unge. Og nå er det for mange barn til for få baner og haller. Før jul problematiserte VG dette og skrev: «Anleggssituasjonen i Oslo er verst i landet». Kommunens faginstans deler virkelighetsbildet. Flere idrettslag må avvise lilleputter som vil prøve seg.

En god illustrasjon på situasjonen er bydelen Grünerløkka, som med sine 64.000 innbyggere per i dag har to fulle fotballbaner. Og ingen idrettshall. Det er nesten like mange folk i denne bydelen som det er i Kristiansand. Tenk dere sørlandshovedstaden med denne infrastrukturen. Det ville være uholdbart. Men i Oslo sentrum er dette akseptert.

Nå har Oslo kommune også strupt budsjettene slik at oppgradering av byens kunstgressbaner må utsettes. Tilbudet forringes ytterligere, og etterslepene blir større. Og den nye arealplanen vil kunne hemme utviklingen av Oslo-idretten. Slik legges det til rette for enda større problemer med rotløs ungdom i hovedstaden.

Alt henger sammen med alt. Alle heier på forebygging, men da må det legges til rette for det. Når anleggsplanen nå skal til politisk behandling, må idrettens varsko lyttes til.

