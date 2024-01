Laks på ville veier

Europakommisjonen anklager de seks norske lakseselskapene Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og Salmar for brudd på EUs konkurranseregler. De seks skal ifølge kommisjonen ha samarbeidet på en måte som bryter med konkurransereglene, heter det i kommisjonens foreløpige vurdering.

Støre-regjeringen innførte lakseskatt i fjor, men ikke uten betydelig politisk kostnad

Selv om det er stykke igjen før en eventuell konklusjon om brudd på konkurransereglene, står det mye på spill for de norske laksegigantene. Dersom konkurransemyndighetene konkluderer med at oppdrettsselskapene har brutt reglene, kan de få en bot på opptil ti prosent av selskapets årlige omsetning, skriver Dagens Næringsliv.

Europakommisjonen gjennomførte i 2019 uanmeldte tilsyn hos flere oppdrettsselskaper. Det er funnene her som ligger til grunn for anklagen. Kommisjonen uttrykker bekymring for at de norske selskapene skal ha utvekslet sensitiv informasjon som direkte påvirker prisen på fersk laks i EU-landene.

Dette er selvsagt dårlige nyheter for selskapene det gjelder, og for norsk laksenæring i stort.

Oppdrettsnæringen er viktig for Norge, og har vært et prioritert satsingsområde fra politisk hold. Bransjen bidrar med store inntekter til det norske samfunnet.

Samtidig er dette en ung næring, som stadig anklages for å være en miljøversting lokalt i norske fjorder og elver. Lakselus, kloakk og negativ påvirkning på villaksbestanden er blant problemene som jevnlig påpekes av kritikerne.

Næringen har vokst seg sterk, noe som ikke minst har kommet til syne under de ulike rundene med debatt om grunnrenteskatt på havbruk. Høyre snudde om den såkalte lakseskatten etter aktiv motstand fra bransjen. Dermed ble ikke grunnrenteskatt innført på de borgerliges vakt.

Støre-regjeringen sto imot presset og innførte lakseskatt i fjor, men ikke uten betydelig politisk kostnad. Lokalpolitikere i begge regjeringspartiene raste offentlig mot egen ledelse.

De seks norske selskapene avviser alle brudd på konkurransereglene. Konklusjonen får vi overlate til den videre behandlingen i EUs konkurransemyndigheter.

Men denne gangen er det EU-systemet laksenæringen må stå opp imot. Det blir trolig en langt tøffere motstander enn norske myndigheter for aktører som er vant til å få viljen sin.

