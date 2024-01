Siste skanse

For to år siden ble han sett på som framtida i det republikanske partiet. Nå er Florida-guvernør Ron DeSantis ute av kappløpet om å bli USAs neste president, og han etterlater seg fri bane mot mål for Donald Trump.

Tirsdag er det nominasjonsvalg i New Hampshire på den amerikanske østkysten. Delstaten er kjent for å være først med å peke ut den neste presidenten. Etter at DeSantis trakk seg fra valget i helgen, er det nå en ren duell mellom Nikki Haley og ekspresident Donald Trump.

Nå kan Trumps tofrontskrig være over.

Alt tyder på at det blir rått parti mellom de to. Trump viste sin suverene posisjon i partiet i forrige uke i Iowa, og leder nå ifølge CNN med over ti prosentpoeng mot Haley i New Hampshire.

De kreftene som kjemper mot Trump og hans retur til toppen av amerikanske politikk, har hatt stort håp knytta til valget i New Hampshire. Her er befolkningen mer liberal og har høyere utdanning. Det var trodd at de moderate og politisk fornuftige ville kunne påføre Trump et nederlag her. Og sånn inspirere andre og vise vei.

En seier for Haley, som tidligere jobbet for Trump som USAs FN-utsending, vil kunne snu momentet og sende signal om at Trump ikke er uovervinnelig til de neste statene som skal ha nominasjonsvalg utover våren. Et godt resultat for Haley i New Hampshire vil holde drømmen i live fram til valget i South Carolina, Haleys hjemstat, i slutten av februar.

Alt annet enn seier eller et knepent nederlag for Nikki Haley vil gjøre det ekstremt tungt å fortsette. Trump vil kaste inn alt han har av ressurser. En Haley på defensiven vil fort ikke orke kampen og kaste inn håndkleet. Mest sannsynlig vil valget tirsdag bety at Trump har knust all motstand og blir republikansk presidentkandidat i november.

Det er langt foran skjema. Og det betyr at han vil ha bedre tid, mer penger og krefter til å slåss videre i de mange rettsprosessene han er involvert i. Det var lenge en analyse at han ikke ville evne både å drive valgkamp og svare for seg som tiltalt i en rekke alvorlige, føderale saker. Nå kan Trumps tofrontskrig være over.

Uten å stille i en eneste debatt, og med én hånd på ryggen, har Trump vunnet det republikanske partiets kandidatur. New Hampshire kan fort være siste skanse før Joe Biden.

