Den eneste løsningen

«Israel behøver sikkerhetskontroll over alle områder vest for Jordan», sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu i forrige uke. Før han fulgte opp med den logiske konsekvensen av det verdensbildet: Netanyahu sier nei til en egen palestinsk stat.

Med det stiller han Israel enda lenger på utsiden av det internasjonale samfunnet. Det er bred enighet om at en tostatsløsning er eneste løsning på den tragiske konflikten mellom Israel og Palestina.

Til og med USA er tydelig på at Palestina må bli en egen stat

Det er ikke første gang Netanyahu har uttalt seg skeptisk til en palestinsk stat. Tilbake i 2015 erklærte han at en palestinsk stat ikke ville se dagens lys så lenge han var statsminister. Netanyahu har likevel bedyret at han i prinsippet støtter en palestinsk stat – helt fram til forrige uke.

Om det ikke var klart før, er det i alle fall helt tydelig nå: Konflikten mellom Israel og Palestina finner ikke en løsning før Benjamin Netanyahu er ute av statsministerstolen.

Dagens situasjon kan åpenbart ikke fortsette, med en palestinsk befolkning sperret inne i et Gaza som er kalt verdens største fengsel. Det er ingenting i dagens Israel som tyder på at en enstatsløsning der palestinerne innrømmes samme rettigheter som den jødiske befolkningen, er en farbar vei.

Da gjenstår bare tostatsløsningen.

Til og med USA, Israels fremste forsvarer og støttespiller, er tydelig på at Palestina må bli en egen stat. «Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se, eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida», sa president Joe Biden i 2022.

FNs sikkerhetsråd vedtok i 1967 en resolusjon som krever israelsk tilbaketrekning fra områdene landet tok under seksdagerskrigen samme år. Israel nekter å etterkomme kravet og har i stedet etablert stadig nye bosetninger på Vestbredden og Golanhøydene.

Slik har de effektivt satt en stopper for alle planer om en Palestinsk stat, stikk i strid med Osloavtalen fra 1993 og det internasjonale samfunnets ønsker.

Her og nå må det internasjonale samfunnet sørge for en slutt på bombingen av Gaza. Deretter handler det om å sørge for en fredelig løsning på sikt. Så lenge Israel nekter å trekke seg tilbake og gi palestinerne kontroll over sine områder, lar ikke det seg gjøre.

Nå har Benjamin Netanyahu tonet flagg, og vist fram for hele verden at han står i veien for fred. Det blir ingen fred i Midtøsten så lenge Netanyahu sitter med makta.