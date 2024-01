Enda et nederlag i retten

Det slo ned som en bombe torsdag ettermiddag: To klimaorganisasjoner hadde saksøkt staten for å ha gitt ulovlige tillatelser til tre oljeprosjekter – og vant fram i Oslo tingrett på alle punkter.

Det er delte meninger om hva dette betyr i praksis. Staten mener at utvinningsaktiviteten kan fortsette, andre mener den må opphøre straks. Det som er helt sikkert, er at denne dommen er nok et eksempel på den spagaten Norge står i.

Dette er ikke første gang den norske staten dømmes i retten

Vi er oljenasjonen som vil være grønn. Og vi er rettsstaten der staten taper søksmål om klima og natur – og fortsetter som før.

Søksmålet fra miljøorganisasjonene var en videreføring av det mye omtalte klimasøksmålet som gikk gjennom alle tre rettsinstanser fra 2017 til 2020. Organisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom tapte i Høyesterett, der staten ble frikjent på alle punkter.

Høyesterettsdommen slo likevel fast at staten må vurdere de globale konsekvensene for klimaet før nye oljeprosjekter kan godkjennes. Det har staten ikke gjort for de tre oljefeltene som saken i denne omgang gjaldt, ifølge dommen i Oslo tingrett.

Dette er ikke første gang den norske staten dømmes i retten. Høyesterett besluttet i 2021 at vindparken på Fosen i Trøndelag brøyt med samenes urfolksrettigheter. Etter tre år har staten nå kjøpt seg til enighet med en av de skadelidende partene, men fortsatt er Fosen-spørsmålet uløst. Vindparken står fortsatt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Det er en skjebnens ironi at den ferske dommen i Oslo tingrett kommer i en uke som begynte med at staten delte ut 62 nye oljeletelisenser, og at Fremskrittspartiet har skapt debatt om å flytte den såkalte iskanten og utvinne olje lenger nord.

Her krasjer ulike versjoner av sannheten på en måte som viser tydelig hvor komplisert overgangen fra et fossildrevet til et fossilfritt samfunn er, og kommer til å være framover.

Gang etter gang får vi beskjed fra forskningsmiljøer og internasjonale institusjoner som FN om at vi må slutte å lete etter mer olje. Gang på gang sier vi oss enig i prinsippet og lover voldsomme klimakutt – før vi går hen og leter etter mer olje.

Som om norsk olje er renere enn annen olje. Det er den ikke.

Staten sier den trolig vil anke dommen. Det er dermed ikke sikkert den blir stående. Det må likevel være lov å be om at den norske staten tar lærdom av at den stadig får juling i retten av aktivister og organisasjoner som blir lilleputter mot statens makt og ressurser. Det er et tydelig signal om at vi er på ville veier.

[ Dagsavisen mener: Barnehager for en ny tid ]