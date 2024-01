Alarmen gikk i regjeringen

En drøy uke inn i det nye året er fire kvinner funnet drept, mens en femte er meldt savnet. Det har vært en dyster start på 2024.

De tragiske dødsfallene har utløst politisk handling. Nå lover justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at hun vil forsøke å framskynde en lovendring om omvendt voldsalarm, slik at et enklere regelverk er på plass til påske.

Den tunge starten på 2024 viser med all tydelighet at det haster

Regjeringen og justisminister Mehl skal ha ros for å ta tak i saken og forsøke å framskynde innføringen av en ordning som kan redde liv – selv om det måtte flere drap til.

Omvendt voldsalarm fungerer, enkelt forklart, slik at det ikke er den som trenger beskyttelse, men den man trenger beskyttelse mot, som må bære alarmen. Den som har truet med vold må gå med en fotlenke som varsler politiet når vedkommende beveger seg inn i en forbudssone.

Det er bred politisk enighet om at omvendt voldsalarm ikke brukes nok i Norge. Stortinget vedtok derfor en lovendring før jul, som blant annet lar påtalemyndigheten ilegge omvendt voldsalarm uten å gå via retten.

Lovendringen skal i utgangspunktet tre i kraft 1. juli i år. Nå vil altså justisministeren jobbe for at den er på plass til påske.

Omvendt voldsalarm ble innført i 2013. I dag er det bare domstolen som kan innvilge sanksjonen, og det kan bare skje når noen er dømt for vold. Siden innføringen har omvendt voldsalarm bare blitt innvilget i 105 av 232 saker, skriver NRK.

Lovendringen senker terskelen for bruk av omvendt voldsalarm, og innebærer at ordningen kan tas i bruk når det foreligger konkrete trusler.

Rahavy Varatharajan, kvinnen som ble drept i Elverum på årets første dag, ble drept av en mann som var pålagt besøksforbud – som han brøt et titall antall ganger i 2023. Likevel fikk hun ikke innvilget voldsalarm. Det er slike tilfeller lovendringen forhåpentligvis vil bidra til at vi unngår framover.

At det blir enklere å få pålagt omvendt voldsalarm, er likevel ikke nok i seg selv. Som saken i Elverum viser: Politiet må få opplæring i slike saker, og klar beskjed om å ta kvinners frykt på enda større alvor.

Den tunge starten på 2024 viser med all tydelighet at det haster. Det har heldigvis regjeringen skjønt.

