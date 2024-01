Finn en annen kandidat, Jonas

Ifølge flere medier vurderer statsminister Jonas Gahr Støre å utnevne den nylig avgåtte utenriksministeren Anniken Huitfeldt til Norges ambassadør til USA. Vi forstår fristelsen, men ser helst at Huitfeldt blir her hjemme og fullfører jobben på Stortinget.

Vi håper Anniken Huitfeldt fullfører sitt virke på Stortinget

Det handler ikke om at hun ikke er en egnet kandidat til jobben. Anniken Huitfeldt er en av våre mest erfarne utenrikspolitikere. Det er ikke vanskelig å argumentere for at det er nettopp en slik vi trenger i Washington framover.

Posten som ambassadør til USA er blant de viktigste og tyngste i norsk utenrikstjeneste, og den blir enda viktigere av at USA står i en brytningstid. Sjansen er skremmende stor for at Donald Trump vil gjøre comeback som president etter høstens valg.

Selv under en president Trump vil vi være helt avhengig av at USA garanterer vår sikkerhet. Og USA under Trump vil fortsatt være en viktig handelspartner og premissleverandør. Det vil kreve mye av det norske diplomatiet.

Støre skal ha tilbudt jobben til tidligere utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H), som takket nei. Det burde berolige dem som påstår at Støre tilbyr Huitfeldt ambassadørposten som kompensasjon for at hun måtte gå som utenriksminister i fjor høst på grunn av ektemannens aksjekjøp.

Statsministeren jakter den beste kandidaten. Og vi er ikke i tvil om Anniken Huitfeldt vil klare å balansere ulike hensyn som Norges representant i Washington.

Selv om vi ser en rekke gode argumenter for hvorfor Huitfeldt burde bli vår ambassadør til USA, vil vi likevel helst ha henne her hjemme. Det handler først og fremst om respekten for det norske Stortinget.

Anniken Huitfeldt er valgt inn som folkets representant. Det et ærefullt og viktig verv. Det er mulig å søke fritak som stortingsrepresentant, slik Jens Stoltenberg gjorde da han ble generalsekretær i Nato. Det bør likevel ikke bli en vane at representantene får fritak, og enda mindre på grunn av innenlandske utnevnelser.

På den andre siden er det mulig å argumentere for at Norges stemme i Washington aldri har vært viktigere enn akkurat nå, og derfor at hensynet til Stortinget blir underordnet. Det er ingen grunn til å kritisere statsministeren for å tenke på den måten.

Vi håper likevel at Anniken Huitfeldt fullfører sitt virke på Stortinget, og at Støre finner en annen og like godt egnet kandidat til ambassadørstillingen.

