Hurra for 30 år med EØS

1. januar var det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft etter at mer enn tre fjerdedeler av Stortinget hadde gitt sin tilslutning i 1992. Dette gjorde oss langt på vei fullt integrert i EU og det europeiske økonomiske samarbeidet.

Noen måneder senere stemte Norge nei til formelt medlemskap i EU, men EØS-avtalen sukret nederlaget for ja-sida. De norske økonomiske interessene og handelsforbindelsene med Europa var allerede sikret med et medlemskap light, som EØS var og er. Vi var sikret tilgang til markedene, med felles regler og like vilkår, men ble også underlagt EU-retten. Vi har avgitt suverenitet og kontroll.

Det er ingen grunn til å tro eller ønske at EØS-avtalen kommer i spill

EU-spørsmålet har slumret i Norge i 30 år. Lite tyder på at det vil bli kraft i en ny debatt om Norge og EU de neste årene. Spørsmålet splitter regjeringen. Det er et stabilt flertall mot norsk medlemskap i EU, selv om den nye usikre virkeligheten med et aggressivt Russland har økt andelen av oss som ønsker Norge inn i EU. Meningsmålinger gjort første halvår i fjor viser at støtten til EØS er avtakende i befolkningen.

Vårt nei til EU, men ja til EØS − uten folkeavstemning − er et demokratisk paradoks. Fellesforbundet har ledet an i kampen for å finne alternativer til dagens tilknytning til Europa og har krevd en utredning av handlingsrommet i EØS-avtalen. LO-forbundet ble hørt, og da regjeringen la fram Hurdalsplattformen i 2021, ble det lovet en offentlig utredning av erfaringene fra de siste ti årenes EØS-samarbeid. Et utvalg ble satt ned våren 2022, og fikk fram til årsskiftet på seg. Utredningen er ventet innen 1. april.

Det er ingen grunn til å tro eller ønske at EØS-avtalen kommer i spill. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet ønsker å utfordre status quo. Avtalen sikrer Norge helt avgjørende adgang til Europa. 80 prosent av all norsk eksport går til EU, og avtalen sikrer norske borgere like rettigheter som øvrige europeere. EØS-avtalen har tjent Norge og de fleste nordmenn svært godt.

Prinsipielt skulle vi selvsagt helst sett at Norge var et fullverdig medlem av EU, med innflytelse på de politiske beslutningene som fattes i Brussel. I fravær av en ny EU-debatt i Norge, og et ja til EU, håper vi på 30 nye år med EØS for Norge – og det sikre foran det usikre.

