Israels framtid

Jula og slutten på 2023 har vært fortærende for alle som hjelpeløst har måttet sitte og se på at Israel skamløst dreper uskyldige sivile på Gazastripen.

Rett før jul ble forslag fra FN om våpenhvile stemt ned i Sikkerhetsrådet etter en ukes diskusjoner. Krigen skal få fortsette med uforminsket styrke, men krav om «sikker og uhindret levering av humanitær bistand i stor skala» ble vedtatt. Det er plaster på et gapende sår, og en hån mot uskyldige palestinske sivile. Israelerne svarte med å trappe opp krigshandlingene. Verdenssamfunnet svikter.

Hamas skal denne gang knuses uansett kostnad.

Den legitime krigen mot terroristene Hamas på Gazastripen har snart vart i tre måneder. Men den dystre fasiten er at 21.000 palestinere til nå er drept i Israels gjengjeldelsesangrep. Tusenvis er i tillegg savnet og fryktes begravd i ruinene. To av tre ofre er kvinner eller barn. 55.000 er såret og mange må amputere skadde lemmer. Eksperter tror mange av amputasjonene kunne ha vært unngått med bedre behandling. Men 27 av Gazas 36 sykehus er satt ut av spill, ifølge NTB.

Mens den kristne verden har feiret jul og hyllet høytidens budskap, har Israel ifølge amerikanske medier den siste uka brukt enda kraftigere bomber mot tett befolkede områder. Også mot områder panikkslagne palestinske sivile har flyktet til for å finne trygghet. Flere flyktningleirer er rammet av israelsk skyts. 90 prosent av palestinerne på Gaza er nå fordrevet fra sine hjem.

Samtidig som vesten har samlet seg rundt bugnende julebord, tikker klokka mot sultkatastrofe for de over to millioner palestinerne som befinner seg på den krigsherjede stripa med land innerst i Middelhavet.

NRK bragte i romjula et oppsiktsvekkende intervju med den israelske eksgeneralen Giora Eiland. Den tidligere lederen av det israelske nasjonale sikkerhetsrådet ga et klargjørende innblikk i Israels målsettinger på Gaza. Sivil lidelse er ifølge generalen ikke bare en uheldig konsekvens av krigen mot Hamas, men et mål i seg selv: «Hvis de blir veldig frustrerte, veldig bekymret, veldig sinte og sultne, så vil de faktisk kjempe og gjøre opprør mot Hamas».

Israels intensjoner er åpenbare. Hamas skal denne gang knuses uansett kostnad og konsekvens. Det er ingen tegn til besinnelse eller empati eller humanisme. Palestinerne betaler dyrt allerede, men også for Israels folk vil prisen kunne bli høyere. Moralske grenser er tråkket over. Israels selvbilde og sjel er i bevegelse, men også den internasjonale sympatien med og omsorgen for den jødiske staten kan komme i spill.

