For mange ubesvarte spørsmål

Skandalen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kom som lyn fra klar himmel noen uker før jul. Direktør Sofie Nystrøm fikk sparken etter at det ble kjent at NSM leide nytt lokale på Fornebu uten godkjenning fra politisk hold, og at husleien inkluderte et lån med høy rente.

NSM gikk etterhvert tom for penger, og skandalen var et faktum.

Det var justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som avskjediget Nystrøm. Men Nystrøm ga seg ikke uten kamp. Hun utstyrte seg med en PR-rådgiver og slo tilbake. Noen av slagene og sparkene kan ha truffet bedre enn Mehl er komfortabel med.

Verken Justisdepartementet eller Mehl selv har hatt nødvendig kontroll

Nystrøm hevdet til sitt forsvar at slike offentlige lån er langt vanligere enn vi kjenner til. Etter at mediene begynte å undersøke saken, er det mye som tyder på at Nystrøm har rett. Og pinlig nok for Mehl: Justisdepartementet leier lokaler på en kontrakt som ligner ganske mye på den Nystrøm inngikk på vegne av NSM.

Verre for Mehl er det likevel at denne saken har avslørt at verken Justisdepartementet eller Mehl selv, Senterpartiets unge storstjerne i regjeringen, har hatt nødvendig kontroll.

NSM hevder at leiekontrakten var forelagt departementet, som ikke reagerte. Alarmen gikk først da NSM til slutt måtte be om mer penger for å betjene husleien og lånet. Da skal Justisdepartementet ha reagert og sporenstreks bedt om hjelp fra Finansdepartementet.

Den henvendelsen førte etter hvert til at Nystrøm måtte gå. Men også til skriftlig kritikk fra Finansdepartementet, som mente søsterdepartementet hadde stått for svak etatsstyring.

Flere medier har lenge antydet at Mehl burde gå av som følge av denne skandalen. Vi er ikke helt der. Men det er fortsatt mye som er uklart i denne saken, og som vi må få klarhet i. Justisministeren må vise en helt annen vilje til å besvare spørsmål i Stortinget på nyåret enn hun hittil har lagt for dagen.

Emilie Enger Mehl er påført en ripe. Vi forventer at hun nå gjør sitt beste for å rydde opp. Stortinget og offentligheten må få svar på alle spørsmål i denne saken. Slik kan Mehl unngå at NSM-skandalen vokser til et banesår.

