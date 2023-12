Kostbar løsning på Fosen

Endelig var den såkalte Fosen-saken løst, i alle fall delvis. Nesten 800 dager etter at en dom i Høyesterett slo fast at Norge bryter menneskerettighetene så lenge vindparkene på Fosen står og partene ikke oppnår enighet, har meklingen mellom Fosen vind og familiegruppen sør på Fosen ført fram.

Vindprodusenten plikter å betale 7 millioner kroner i året til familiegruppen Sør-Fosen sijte. Summen skal betales ut konsesjonsperioden på 25 år. Til sammen koster avtalen dermed 175 millioner kroner.

Nå halter vi videre inn i det grønne skiftet

Videre skal reinen få nye vinterbeiteområder som erstatning for områdene på Fosen som har gått tapt til vindkraften, og Sør-Fosen sijte får veto i framtidige avgjørelser om vindkraft i området.

Med andre ord: Det ble en høy pris for å kjøpe seg ut av en vond sak, for så vel staten som vindprodusenten.

Og slik må det trolig bli når det er snakk om dårlig funderte politiske avgjørelser som resulterer i brudd på menneskerettighetene og urfolks rett til livsutfoldelse.

Fosen-saken har gitt flere runder av høylytte demonstrasjoner. Blant annet har aktivistene stengt ned flere departement i Oslo og bundet seg fast på Stortinget. Situasjonen var fastlåst. Det er derfor gode nyheter at regjeringen og partene har klart å finne en løsning.

Men Fosen-saken er ikke over med dette. Fortsatt er det ingen enighet mellom vindprodusenten og familiegruppen Nord-Fosen siida. Det er å håpe at en minnelig løsning er på trappene også her. Samtidig vet vi at konflikten mellom reindrift og kraftbehov vil dukke opp mange andre steder i framtiden.

Avtalen på Sør-Fosen har lagt en list. Det kommer til å bli dyrt framover. Og veldig vanskelig.

Mye peker i retning av at myndighetene ikke har tatt innover seg hvor vanskelig det vil være å gjennomføre en omlegging av energisystemet i det grønne skiftet. Vindkraftparker ble lenge planlagt landet over, uten lokal forankring. Slik kunne Fosen-saken oppstå.

Ingenting viser dette bedre enn at regjeringen Solberg (2013–2021) plutselig la alle nasjonale planer om vindkraftutbygging på is i 2019, etter stor folkelige motstand. Den avgjørelsen kostet Norge mange år. Nå halter vi videre inn i det grønne skiftet.

Vi er glade for at Fosen-saken ser ut til å finne sin løsning. Men vi håper våre folkevalgte tar lærdom av skandalen på Fosen. Det grønne skiftet krever en helt annen politisk styring enn vi foreløpig har sett.

