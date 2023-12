Skuddene i Oslo

Mens hovedstadens innbyggere markerte tredje søndag i advent og forberedte seg på en fredelig jul, kom det søndag to nyhetsmeldinger om skyting. På Sinsen og på Karl Johan.

Det har vært nær dobbelt så mange alvorlige voldshendelser i Oslo i år som i fjor. Byens befolkning kan nå med rette kjenne på utrygghet i egen by.

15 millioner er en lite imponerende knyttneve å slå i bordet

Uansett hvor det skytes er det åpenbart alvorlig. Men når skuddene faller tidlig på kvelden, midt i byens travle sentrum, på landets paradegate, blir det et mer allment problem. Det er med ett ikke bare et østkantproblem, men hele byens problem. Og ikke minst, hele landets problem.

Det begynner å bli en vane, disse rapportene om skyting i Oslo. Men de må aldri aksepteres som del av det moderne bylivet. Det nye byrådet må sette disse utfordringene på toppen av sin liste. Men har allerede valgt feil retning.

[ Toppidrettens pris: En indre kamp endte med lettelse ]

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) kaller helgens skyteepisoder «en bekymringsfull utvikling», men har rukket å svikte egne valgkampløfter om å bruke penger på å bekjempe ungdomskriminaliteten. Høyre har prioritert skattekutt.

Men heller ikke regjeringens bidrag er egnet til berømmelse. I budsjettet for 2024 settes det av midler for å sørge for strengere og raskere reaksjoner for ungdommer som gjort kriminelle handlinger. Det er bra, men 15 millioner til økt innsats mot gjengkriminalitet i Oslo, er for knapt. Det er et lite plaster på gapende sår.

Innsatsen som er gjort fram til i dag, har åpenbart ikke vært tilstrekkelig, og da er 15 millioner en lite imponerende knyttneve å slå i bordet med. Sett i lys av regjeringens 35,5 millioner til gjenoppretting av lokale politistasjoner rundt på fredfulle plasser i landet, blir denne potten nær absurd. «Utfordringene vi står overfor fordrer antakelig en større satsing over tid. Det klarer ikke politiet løse med 15 millioner i Oslo», kommenterte Roger Bjerke, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, da budsjettet ble lagt fram i oktober.

Dagsavisen liker dårlig å rope alarm. Vi liker ikke løsninger som mest tar tak i symptomer og ikke konstruktivt adresserer strukturene som skaper problemene. Men utviklingen i Oslo går nå feil vei i et faretruende tempo. Situasjonen er svært alvorlig og det haster å ta tak.

[ Rydder opp i Forsvaret ]

Politiet advarer, politikerne må ikke nøle. Bevilgningene må opp til mer synlig politi i gatene, det inngir trygghet, og til forebygging i byens ungdomsmiljøer. I tillegg må det investeres mye mer i gode, trygge oppvekstmiljøer med et rikholdig idrett- og aktivitetstilbud. Byens foresatte har en formidabel jobb foran seg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen