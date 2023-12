Rydder opp i Forsvaret

Regjeringen rydder opp etter Solberg-regjeringens privatiseringsprosjekt. I forrige uke ble renholderne ved anleggene på Jåtta, Madla og Kjevik ansatt i Forsvarsbygg. I løpet av 2024 skal alle renholderne ved Forsvarets anlegg rundt om i landet være statsansatte.

«Dette er en viktig seier for fellesskapet og vår felles sikkerhet, og aller viktigst for den enkelte renholder som nå vil få tilbake forutsigbarhet og trygghet for jobben», sier stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug (Ap). Og har rett i det.

Flere av Forsvarets bygg har blitt stengt som følge av dårlige hygieneforhold

Foshaug poengterer at Arbeiderpartiet gikk til valg på å tilbakeføre renholdet slik at renholderne blir ansatt i Forsvaret. Nå blir dette altså en realitet.

Ap/Sp-regjeringen har et klart løfte om dette i Hurdalsplattformen. Der står det at regjeringen «skal sørge for at renholdet i hele forsvarssektoren blir organisert i Forsvarets egen regi».

Siden 2016 har nemlig renholdet i Forsvaret blitt utført av flere private aktører. Dette har vært en løsning som har vist seg å bli svært utfordrende. Flere av Forsvarets bygg har blitt midlertidig stengt som følge av dårlige hygieneforhold. Dette har naturlig nok gått ut over både ansatte og soldater.

Tilbakeføringen av renholdet er anslått å gi Forsvaret en merkostnad på om lag 100 millioner kroner. Høyres Hårek Elvenes mener at dette er penger «som med fordel kunne vært brukt til å styrke Forsvarets spisse ende og gi mer kampkraft».

Her viser Høyre sitt sanne ansikt. De ansattes ve og vel ofres på kampkraftens alter.

De siste årene har vi hørt historier fra renholdere i Forsvaret som har fortalt om vanskelige arbeidsvilkår, kamp mot klokka og hardt arbeidspress. Renholdernes pensjonsvilkår har også blitt uthult. Et stort gjennomtrekk blant renholderne har også ført til en utfordring for organisasjonen som foretar sikkerhetsklarering.

Ap/Sp-regjeringen har på kort tid innfridd mange av valgløftene om en bedre arbeidslivspolitikk. Regjeringen har innført pensjon fra første krone, økt fagforeningsfradraget, innført forbud mot innleie og økt bøtesatsene til arbeidstilsynet, for å nevne noe.

Oppryddingen i Forsvaret skriver seg fint inn i denne lista.

