Norges Bank overrasket

Norges Bank har nok en gang hevet styringsrenta. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache overrasket de fleste av oss da hun torsdag varslet at styringsrenta settes opp en «kvarting» til 4,5 prosent. Nesten alle økonomiekspertene hadde nemlig spådd at styringsrenta ville bli holdt uendret. Men der tok de altså feil.

Sentralbanksjefen kom med julegaven vi ikke ønsket oss. Nå blir det enda tøffere for dem som har høy gjeld, det være seg husholdninger eller bedrifter. Ida Wolden Bache signaliserer at vi må belage oss på at styringsrenta blir liggende på 4,5 prosent «en god stund framover». Fram til neste høst, er prognosen fra Norges Bank. Da er det utsikter til at renta gradvis avtar.

Overraskelsen var som nevnt stor. Men ved nærmere ettertanke kom rentehoppet ikke som lyn fra klar himmel. For Norges Bank ønsker å være forutsigbar. Derfor er det på sin plass å minne om hva sentralbanksjefen sa ved forrige korsvei. Da var beskjeden at styringsrenta «trolig settes opp i desember». Det ble da også resultatet.

Ulike hensyn må veies opp mot hverandre.

Poenget er at norsk økonomi må kjøles ned for på den måten å dempe prisveksten. Inflasjonen er nå på 4,8 prosent. Norges Banks oppgave er å bruke renta som virkemiddel til å nå målet om en prisstigning på nær to prosent.

Sentralbanksjefen innrømmet torsdag at prisveksten har vært noe lavere enn ventet. Det skulle indikere at styringsrenta ble holdt uendret. På den annen side har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene. Samtidig forventer Norges Bank at lønnsveksten holder seg høy. I tillegg har vi en svak krone.

Disse tre faktorene bidrar til å holde prisveksten oppe. Derfor var svaret fra Norges Bank å heve styringsrenta. Det er verdt å merke seg at valutamarkedet reagerte positivt på rentebeslutningen. Krona styrket seg umiddelbart.

Det er stor usikkerhet om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg videre. Ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Det blir galt å stramme inn for mye, men det kan gå enda verre dersom det strammes inn for lite. Norges Bank skal sikre lav og stabil inflasjon, men samtidig bidra til at flest mulig er i jobb. Vi må den nærmeste tiden forvente litt høyere arbeidsledighet, men fra et relativt lavt nivå.

Lyspunktet er at det ligger et gledelig nyttårsbudskap i Norges Banks analyser. Vi har nådd rentetoppen. Og neste høst blir det ventelig rentekutt.

