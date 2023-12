Dårlig samarbeidsklima

Før stortingsvalget høsten 2021 ønsket Ap-leder Jonas Gahr Støre seg en regjering bestående av Ap, Sp og SV. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var på sin side tydelig på at han ikke ville ha med SV på laget.

Lenger til venstre slo Rødt fast at partiet slett ikke ville i regjering, mens MDG slo i bordet med et ultimatum: Partiet ville ikke samarbeide med noen som ikke vil utfase oljeproduksjonen.

Et gløtt på meningsmålingene viser at dagens situasjon ikke kan fortsette

Slik haltet rødgrønn side inn mot valget, som likevel ga en opptur: Et historisk flertall for venstresiden på Stortinget. I etterkant var det Sp som fikk viljen sin, da landet fikk en ny regjering bestående av Ap og Sp.

Siden har meningsmålingene pekt feil vei. Det er derfor enkelt å stille seg bak SV-leder Kirsti Bergstø når hun ønsker seg et bedre samarbeidsklima på venstresiden.

Bergstø sier til Klassekampen at venstresiden – og regjeringen – trenger et sterkere politisk prosjekt. Første skritt på veien mot et slikt mål, må være å etablere faste møtepunkter mellom alle partiene på venstre side. Utover forhandlingene om statsbudsjettet mellom regjeringen og SV, finnes ikke noe slikt i dag.

Derfor ender vi ofte med interne diskusjoner og krangler mellom aktører og partier på venstresiden – i full offentlighet. De eneste som tjener på dette, er høyresiden.

Kontrasten er stor til det første rødgrønne prosjektet til Jens Stoltenberg. I forkant av valget i 2005 var Ap, Sp og SV forente, og alliansen framsto også som en sterk enhet også fire år senere, da den ble gjenvalgt.

Det er derfor ekstra pussig at venstresiden tilsynelatende ikke vil lære av historien og gjenta det som faktisk har fungert tidligere.

Det er mye som skiller partiene fra Rødt til Sp. Men det er også mer enn nok som forener dem til at partiene i fellesskap bør stake ut en kurs mot framtiden i en omskiftelig verden. Gjennom et slikt venstresidepolitisk laboratorium kan venstresiden igjen komme på offensiven, med politikk som er tilpasset dagens utfordringer.

Det er ingen hemmelighet at det er Sp som stritter imot. Vi skulle gjerne sett Ap-ledelsen sette hardt mot hardt og kreve bedre samarbeid på venstresiden.

Et gløtt på meningsmålingene viser at dagens situasjon ikke kan fortsette. Derfor er Kjersti Bergstøs førjulsønske klokt. Venstresiden må finne sammen igjen før valget i 2025.

