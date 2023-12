Ukraina må kjenne vår støtte

Det nærmer seg årsslutt i Washington og Brussel, i USA og EU. Penger for 2024 skal fordeles. Ingen venter på bevilgninger med større engstelse enn Ukraina. For dem står det om framtida og friheten.

Politikerne på begge sider av Atlanteren diskutere nå heftig støtten til Ukraina. Mens pengene satt løst og de store ordene enda løsere i fjor høst, har evnen til å støtte motstandskampen mot Russlands overgrep blitt mindre.

Viktigst for Ukraina er dollarene fra USA, men disse lar vente på seg. Det er, tross sterk vilje til å støtte Volodymyr Zelenskyj som tirsdag gjestet Det hvite hus, ikke blitt enighet i Kongressen. Penger til Ukraina er av republikanere blitt koblet til støtte til USAs egen grensekontroll. Et lite konstruktivt politisk klima i Washington rammer nå Ukraina. Dette har fryst prosessen, og krigskassa til president Zelenskyj er nær tom. Det betyr at soldatene hans snart ikke lenger har ammunisjon.

Signalet som oppfattes er at Vesten nøler i møte med den russiske aggressoren

EU har toppmøte i slutten av denne uka. Signalene er ikke lovende om at de 27 medlemslandene skal komme til unison enighet. Men det må de, skal Ukraina få den støtten de håper på. Ungarn har allerede utbasunert sin motstand mot å starte på veien mot ukrainsk EU-medlemskap. Landet har også varslet veto mot å gi det krigstrøtte landet lån på 50 milliarder euro og 20 milliarder i militær støtte.

Pengene vil til slutt mest sannsynlig komme, fra både Washington og Brussel. Men signalet som oppfattes ved at den politiske prosessen nå er så mye tyngre, er at Vesten nøler i møte med den russiske aggressoren og ved utsiktene til en svært langvarig konflikt. Sendrektigheten og den gryende politiske motstanden innad, er nedslående for president Volodymyr Zelenskyj. Og ditto oppmuntrende for den russiske diktatoren Vladimir Putin.

Vesten nøler, diskuterer og utstråler ubesluttsomhet. Det sterke fellesskapet som var så tydelig i 2022, er snudd til usikkerhet. Ukrainas moderate suksess på slagmarken og signaler om minkende vestlig vilje til å yte nødvendig økonomisk støtte, gir Putin og hans Russland tro på 2024. Det er en nedslående vending i øst.

