Ja til åpne skattelister

Debatten om åpne skattelister er gjenganger hvert år. Nærmest til det kjedsommelige kommer kravet om å fjerne muligheten til å «snoke» i skattelistene. På et annet hold er det samfunnskrefter som krever enda større åpenhet. I dag er det nemlig slik at det blir gitt beskjed til den aktuelle skattyteren når det søkes på hans eller hennes navn i listene.

I tidligere tider var skattelistene naturlig nok på papir. Listene lå ute til offentlig lesning på rådhus og ligningskontorer. Der kunne vi sitte og lese side opp og side ned, enten for å finne ut hva naboen betalte i skatt eller hva den rikeste i kommunen tjente og hadde i formue. Avisene lagde egne lister og skrev opplysende artikler om inntekt, rikdom og skatt.

Det er lang tradisjon for åpne skattelister.

Så kom den digitale revolusjonen med den følge at skattelistene i 2001 ble mye lettere tilgjengelige på internett. Det ble derfor innført visse begrensninger. Og så strammet Erna Solbergs regjering skikkelig til i 2014. Da ble muligheten til anonyme søk fjernet.

Det er gode grunner for å gjeninnføre muligheten til anonyme søk. Det hører imidlertid med til bildet at hensynet til personvernet har blitt vesentlig styrket de siste årene, blant annet fordi Norge har knyttet seg til EUs forordning. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) advarte derfor Stortinget tidligere i år mot å åpne for anonyme søk. Flertallet blant de folkevalgte fulgte ministerens råd. Og det var kanskje greit nok.

[ Helge Simonnes: Frykten for ikke å velsigne Israel ]

Nå gjelder det derfor å slå ring om dagens regime for åpne skattelister og heie på pressen som bruker mulighetene for innsyn som ligger der. Nylig kunne vi lese at lakseoppdrettsarvingen Gustav Magnar Witzøe (30) er Norges rikeste. Han hadde en svimlende formue på 26,5 milliarder kroner i ligningen for 2022. Året før var formuen «bare» 19,8 milliarder.

Det er lang tradisjon for åpne skattelister her til lands. Ligningstallene har vært offentlig tilgjengelig helt siden 1600-tallet. Åpne skattelister kan gi innbyggerne kunnskap om hvor mye hver enkelt av oss bidrar med til fellesskapet. På dette grunnlaget kan vi legge til rette for en opplyst offentlig debatt om innretningen av skatter og avgifter.

Med dagens system kan alle gjøre seg opp en mening om skatten blir betalt etter evne. Denne åpenheten er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati.

[ Kari Kristensen: Vil du bli milliardær? ]

Les flere av Dagsavisens lederartikler her

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen