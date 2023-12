NSM i luksusfellen

Fredag formiddag kom sjokkmeldingen om at sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet går av på dagen. I våre tider er denne typen nyheter egnet til å sende tankene til både spioner og utenlandsk påvirkning.

Men NSM-direktør Sofie Nystrøms fratredelse handlet om noe langt mer banalt. Om noe så prosaisk som et låneopptak – og det tilsynelatende helt uten personlig vinning.

Direktøren har lånt penger for å ha et høyere nivå og standard.

Men saken er likevel, selv uten russisk eller kinesisk innvirkning, svært alvorlig. Dette reflekteres i at Nystrøm umiddelbart fratrer sin stilling som øverste leder for landets informasjons- og objektsikkerhet.

Bakgrunnen er like spektakulær som den knapt er til å fatte. Nystrøm har tatt opp et lån på 200 millioner kroner med svært ugunstig rente. Deler av lånet har en rente på nesten 10 prosent. Men en embetskvinne som Nystrøm er ikke bemyndiget til dette i kraft av sin stilling. Låneopptaket er ulovlig, og ikke meldt videre til noe departement.

Lånet er gjort hos eiendomsutvikleren Norwegian Property, som er eid av milliardær John Fredriksen, i forbindelse med at NSM har flyttet sine kontorer til Fornebu. Det ser ut til at Nystrøm har måttet låne penger for å ha råd til på flytte inn i nye lokaler. Lånet skal nå innfris av staten. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) informerte fredag om at pengene tas av oljefondet for å rydde opp i skandalen.

Justisministeren opplyste fredag at pengene har gått til IT-utstyr, møbler og kostnader i forbindelse med flyttingen. Et statlig organ får sine budsjettrammer diktert, og må forholde seg til disse. Det betyr at direktøren for det hele har lånt penger for å ha et høyere nivå og standard på lokaliteter og innredning enn det er bevilget penger til.

At en etatssjef ikke aksepterer sine økonomiske begrensninger, men går utover sine fullmakter og tar opp ulovlig lån for å få en bedre standard, kan være et uttrykk for vår tids forventninger til kvalitet, materiell symbolikk og vilje til å leve over evne. Dette er utrolig nok luksusfellen for en statlig etat.

