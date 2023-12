Blåmandag på skolene

Høstens lokalvalg har gitt som resultat at flere tusen skoleelever ikke lenger får gratis skolemat. Bakgrunnen er at høyrebølgen har slått inn i en lang rekke fylker og kommuner. Ifølge Aftenposten blir minst 75.000 elever rammet av at de aktuelle politikerne har fjernet skolemat fra 2024-budsjettene. Bare i Oslo mister 37.000 elever i ungdomsskoler og videregående skoler dette tilbudet fra nyttår.

Det synes temmelig opplagt at sultne elever lærer dårlig, men de lærde strides om effekten av gratis skolemat. Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt hva som finnes av kunnskap om hvordan gratis skolemåltid slår ut for elenes del. Internasjonal forskning viser positive effekter på deltakelse, læring, fravær og overvekt. FHI er imidlertid usikker på om disse resultatene er overførbare til dagens forhold i Norge.

Velgerne har fått som bestilt.

Men forsker Frøydis Nordgård Vik ved Universitetet i Agder er klar i sin sak. Hun konkluderer med at gratis brød, pålegg, grønnsaker og frukt øker elevers læring og virker sosialt utjevnende på sikt. Samtidig er det et faktum at elevers spisevaner har endret seg de siste årene. Færre elever spiser frokost hjemme. Og stadig flere kommer på skolen uten matpakke.

Gratis skolemat er et politisk stridsspørsmål, både lokalt og på nasjonalt plan. Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for henholdsvis grunnskoler og videregående skoler. Derfor er det lokalpolitikerne som i første rekke må stilles til veggs når spørsmålet er gratis skolemat eller ikke. Og her er det i første rekke venstresiden som er for å gi et slikt tilbud.

Gratis skolemat er også på den rikspolitiske dagsordenen. Ap/Sp-regjeringen har lovet gradvis innføring av et daglig sunt og enkelt skolemåltid. Men foreløpig har det blitt med prat. I statsbudsjettet for 2024 er det nemlig bare satt av 2,5 millioner kroner for å «hente inn erfaringer fra skoler, skoleeiere og synspunkter fra elever».

Ifølge Kunnskapsdepartementet vil et enkelt måltid med brødskiver, frukt og melk årlig koste om lag 2,9 milliarder kroner for grunnskolens del. I videregående skole vil prislappen for det offentlige være 845 millioner.

Siden det ble blått resultat i årets lokalvalg, bør det ikke overraske at skolematen forsvinner. Velgerne har fått som bestilt. Gratis skolemat var tydeligvis ikke viktig nok for velgere flest, selv i en situasjon hvor mange sliter med å få endene til møtes siden prisstigning og rentehopp gjør store innhogg i privatøkonomien.

Så er jo spørsmålet om regjeringen velger å prioritere øremerkede milliarder til skolemat i det neste statsbudsjettet – som er siste sjanse før valget i 2025. Alternativet er at elevene må bite i det sure eplet.

