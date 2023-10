Stolt av Norge

Krigen i Midtøsten har vart i over tre uker. De menneskelige lidelsene er ubeskrivelige, og Israel har begynt bakkekrigen på Gaza der over to millioner sivile oppholder seg. Det kan bare bli verre. Det internasjonale samfunnet må tydelig sette grenser for Israel.

Vi er derfor svært glad for den norske regjeringens direkte tone overfor Israel. Vår statsminister Jonas Gahr Støre sa til NRK søndag at Israel i sin gjengjeldelse nå bryter folkeretten. Støre er opptatt av humanitærrettens krav om forholdsmessighet og hensyn til sivile. Han mener Israel nå bryter med dette i den militære responsen på Hamas’ angrep 7. oktober. «Den streken er langt overgått», sa Støre.

Det er en sterk markering fra norsk side, som vi støtter helhjertet

Støre kaller situasjonen på Gaza katastrofal, og han skal ha honnør for å ha vært tydelig helt fra dag en i denne konflikten. Tydelig i sitt forsvar av Israels rett til selvforsvar, men også med vilje til å endre sin prinsipielle linje i takt med at situasjonen er blitt verre og krigens karakter endres fra selvforsvar til systematiske angrep som også rammer sivile palestinere.

Før helgen stemte Norge sammen med 119 andre land for en resolusjon i FN med krav om umiddelbar humanitær våpenhvile. Mange land vi ellers liker å sammenligne oss med stemte imot eller avsto fra å stemme. At USA stemte imot overrasket ikke, mer oppsiktsvekkende er passiviteten til våre naboland, Danmark, Sverige og Finland, og en rekke andre europeiske land. Det er skuffende.

«En umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene», heter det i resolusjonen. Det mener vi er et lite kontroversielt krav til Israel og Hamas. Å støtte en bønn om våpenhvile for å få mennesker ut av krigssone og humanitær hjelp og forsyninger inn, kan ikke reduseres til en taktisk, utenrikspolitisk avveining. Det er selvsagt det eneste rette, moralske og fornuftige i en situasjon der uskyldige barn drepes hver eneste dag.

Norge har med statsminister Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i spissen gjort det moralsk riktige i denne grusomme situasjonen. Det er en sterk markering fra norsk side, som vi støtter helhjertet. Det fins ingen militær løsning på denne konflikten. Desto fortere våpnene stilner, desto flere liv som blir spart, jo kortere er veien til samtaler om hvordan framtida skal bli i Midtøsten.

