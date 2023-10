Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et organ vi trolig kommer til å høre mere om i årene som kommer. Dessverre.

Et av NSMs ansvarsområder er å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige IKT-angrep. I den årlige rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2023» beskriver NSM en virkelighet der Norge er under angrep – hver eneste dag. Det siste året har NSM registrert en seksdobling i antall tjenestenektangrep mot norske nettsider, står det i rapporten som ble lansert fredag.

Det er liten tvil om at cyberangrep vil prege framtiden – også i Norge

Mye av dette henger sammen med Russlands krig i Ukraina og Norges tydelige støtte til ukrainerne, skriver NSM. Vår geografiske plassering og vår rolle som gassleverandør til et Europa som plutselig befant seg uten tilgang til russisk gass, er etter alle solemerker også en driver bak de økende angrepene.

Med andre ord: Mange av angrepene utføres fra russisk side. Men Russland er slett ikke alene om å bemanne den digitale fronten.

Det er lite som tyder på at det vil bli færre angrep framover. NSM vier mye plass i rapporten til å peke på at kritisk infrastruktur i energisektoren vil være spesielt utsatt. Gassrørledninger til Europa og kontrollen av vannkraft, vindturbiner og strømnettet vil være eksponert framover.

NSM peker på et behov for «moderne, gjennomtenkt og oppdatert holdning til sikkerhet i alle ledd», ifølge NTB. Det gjelder på alle nivå, fra den enkelte borger og opp til myndighetsnivået. Også digital infrastruktur og IKT-sikkerhet er et ledd av beredskapen, som bare vil bli viktigere jo mer vi digitaliserer samfunnet.

Det er ingen grunn til å male fanden på veggen, men det er liten tvil om at cyberangrep vil prege framtiden – også i Norge. «Teknologiutviklingen muliggjør en type spredning og økt automatisering av svindel, desinformasjon og spionasje på måter vi i dag ikke fullt ut ser konsekvensene av», sier NSM-direktør Sofie Nystrøm.

Vi lever i en brytningstid. Cybersikkerhet er enda et område vi må prioritere for å unngå store og uhåndterlige konsekvenser for det norske samfunnet. Det vil medføre kostnader, men vi har intet valg. Alternativet er langt verre.

