Sakte den rette veien

Regjeringen har fått mye juling på målinger og i valg for den økonomiske virkeligheten i landet. Dyrtida svir for mange og regjeringa har på sin side lovet å få prisvekten under kontroll. Nå virker pengepolitikken, og statsbudsjettet er sobert.

Ferske SSB-tall viser at prisveksten i Norge faller for fjerde måned på rad. Måles september i år mot samme måned i fjor har prisen økt med 3,3 prosent. Det er 1,5 prosent lavere enn i august. Prisveksten på mat og særlig elektrisitet har falt. Strømmen er 43,9 prosent billigere nå enn i fjor. Det går den rette veien. Målet er en prisvekst over tid på rundt 2 prosent.

Strømmen er 43,9 prosent billigere nå enn i fjor

I Norge har vi gjort det vi må for å stagge prisveksten. Renta er satt kraftig opp og har utløst et sjokk i økonomien. Nordmenn bruker mindre penger, og presset på prisene avtar. Samtidig er vi med på lasset internasjonalt der de store økonomiene har gått foran og tatt grep om inflasjonen. Sakte, men sikkert synker den. IMF, Det internasjonale pengefondet, tror likevel de fleste ikke vil nå sine inflasjonsmål før om enda to år.

Nyheten løfter forventningene om at Norges Bank likevel ikke ser seg nødt til å heve renta i desember. Prisstigningen er nå lavere enn det banken har lagt til grunn i sine prognoser.

Det blir svært spennende å se hva SSBs tall viser for oktober og november. Fortsetter inflasjonskurven å peke nedover, er det mulig Ola og Kari får en suveren julepresang – en kvart prosent mindre å betale for lånet enn antatt. Det kan sikre julefreden.

Det kan bety at rente- og inflasjonstoppen er nådd. Men det er viktig å advare mot enhver tro på at renta raskt vil komme tilbake til det vi har blitt vant med, et rentenivå nær null. Nordmenn kan med realisme håpe på at toppen er nådd, men at veien videre vil være med et høyt rentenivå. Det er tøft nok for svært mange.

