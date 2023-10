Hold hviledagen hellig

Én av tre kommuner i Norge har søndagsåpne butikker. Med høyresidens framganger i høstens lokalvalg, vil det tallet trolig øke. Det er derfor et nødvendig signal barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) gir når hun sier til Fri Fagbevegelse at regjeringen ønsker å stramme inn i muligheten for å tillate søndagsåpne butikker.

«Vi vil beholde søndag som annerledesdagen. Da skal det ikke være søndagsåpent», sier Toppe, og lover at hennes departement skal nå vil gå gjennom reglene i helligdagsfredloven for å skjerpe kravene.

Loven er i utgangspunktet tydelig: Den sier at butikker skal holde stengt på søndager. Men det finnes noen unntak. Et av disse er dersom kommunen blir definert som et «typisk turiststed». Da kan butikkene likevel få holde åpent søndag.

Når en av tre kommuner omgår regelverket om søndagsåpning, mener statsråd Toppe at regelverket og tolkningen er blitt for skjønnsbasert.

Det er Statsforvalteren som avgjør om en kommune kan kalle seg et «typisk turiststed». Det har tidligere kommet forslag om å flytte ansvaret fra Statsforvalteren til departementet for å unngå forskjellsbehandling. Nå foreslår både Rødt og Christopher Beckham, leder i HK, at retten til å kalle seg et «typisk turiststed» skal tidsbegrenses.

At noe må gjøres for å hindre at søndagen blir enda en dag der arbeidsfolk må jobbe, er helt åpenbart.

Høyresiden ønsker flere søndagsåpne butikker utover de såkalte «Brustad-buene», små lokaler på mindre enn 100 kvadratmeter som har lov til å holde åpent søndager og helligdager. Nå har Høyre i Oslo varslet at partiet vil søke om at flere områder i byen blir definert som typisk turiststed, slik at flere butikker kan holde søndagsåpent. Og Venstre har varslet at partiet vil stille et forslag i Stortinget i høst om å gjøre det enklere å holde søndagsåpent.

Ifølge høyresiden er dette å tilby mer frihet. Men høyresidens frihet kommer med en pris for andre. Søndagsåpne butikker betyr nødvendigvis at noen må jobbe.

Både for den enkelte av oss og for samfunnet i stort er det viktig å beholde søndag som annerledesdagen. Det er derfor prisverdig at regjeringen lytter til HK og krav fra venstresiden om å skjerpe inn regelverket. Søndag skal fortsatt være fridag i Norge.

