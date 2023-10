Av, for og med folket

Norske statsråder har lavere utdanningsnivå enn sine kolleger i andre land. Av 126 land som forskere har undersøkt, ligger Norge, Danmark og Sverige helt på bunnen av statsråders utdanningsnivå, skriver nettavisa Khrono.

Det betyr at vi ligger i toppen av en annen og langt viktigere liste: Politisk representasjon. Det skal vi være stolte av. Jo mer politikerne ligner på befolkningen i stort, desto bedre er representasjonen.

Ingen skal være likere enn andre – heller ikke tidligere statsministere

Litt under 70 prosent av norske statsråder siden 1966 har hatt universitetsutdannelse, ifølge rangeringen, som baserer seg på et datainnsamlingsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Det er høyere enn for befolkningen i sin helhet i samme periode, men gapet mellom folk og politiske ledere er langt mindre i Norge enn i mange andre land.

De høyest utdannede regjeringsmedlemmene finner forskerne i USA. Deretter følger søreuropeiske land. Nær 100 prosent av amerikanske regjeringsmedlemmer de siste 50 årene har universitetsutdannelse.

Tallene er et bevis på at vi i Norge ikke holder oss med en egen politisk klasse. Her hos oss kan vanlige folk få politisk innflytelse, ja sågar innta regjeringskontorene. Som Ap-legenden Trygve Bratteli skal ha sagt da han gikk inn i Finansdepartementet: «I denne bygningen kommer jeg bare inn som vaktmester eller statsråd».

Vi skal være stolte av denne tradisjonen, selv om tallene skjuler at mange norske toppolitikere går partiskolen i svært ung alder, og mister viktige år i arbeidslivet før de går inn i politikken.

Men det er grunn til å rope varsku nå. De siste årene har det blitt avdekket en rekke politiske skandaler. Det har vært Metoo-saker, juksing med reiseregninger og privilegier rundt gratis leiligheter. Det har vært habilitetsskandaler, aksjekjøp og tvil om integritet.

Kort sagt: Våre fremste folkevalgte er tatt med hånda dypt nede i honningkrukka. Slik kan det lett skapes et inntrykk av at det også hos oss er i ferd med å oppstå en politisk klasse, høyt hevet over vanlige folk.

Det inntrykket skal ikke få feste seg. I folkestyret Norge er den politiske ledelsen av, for og med folket. Ingen skal være likere enn andre – heller ikke tidligere statsministere.

