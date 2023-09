Valgkaos må granskes

Bergen svikter aldri på drama når det gjelder politikk. Nå er sammensetningen av bystyret i byen i det blå etter at 2000 glemte forhåndsstemmer med ett kastet om på resultatet, og stemmene til Høyre-kandidaten Martin Smith-Sivertsen viste seg å være ugyldige da det viste seg at han var folkeregistrert i Bærum.

Kaoset er nært totalt i vest og det må kanskje en omtelling til for å få avgjort valget. Situasjonen mangler sidestykke. Dessverre er dette også beskrivelsen på feilene som ble gjort nasjonalt under valget.

Det er helt grunnleggende i et demokrati at vi kan stole fullt på valgresultatene

For nesten mer alvorlig er de mange mindre omtalte skandalene knyttet til årets valggjennomføring. Tekniske feil hos Valgdirektoratet skapte rot i blant annet kommunevalget i Skien. Forhåndsstemmer ble ikke telt opp, og feil vinner ble kåret. Flere andre kommuner har også opplevd forsinkelser og derfor usikkerhet rundt opptellingen av stemmer. Under valgkvelden var så mange 100.000 stemmer borte nasjonalt i flere timer.

Også menneskelige feil er gjort. På Askøy utenfor Bergen var en valgurne glemt og ikke telt opp. Fra flere valglokaler ble det meldt om manglende partilister.

[ Dagen derpå for Ap. Spørsmålet er om det noen gang blir fest igjen ]

Nasjonen sliter allerede med lav valgdeltakelse. Svekket tillit til det tekniske valgsystemet, vil ikke gjøre jobben med å løfte deltakelsen lettere. En feil hos Valgdirektoratet ga svak kapasitet til å motta store mengder data valgkvelden. Inntrykket av stemmer som forsvinner og plutselig oppdagede forhåndsstemmer, hinter om kaoset vi har sett i andre land som USA, der manglende tillit til valgsystemet utnyttes politisk.

Valgdirektoratet lover bot og bedring. Den tekniske forklaringen er ganske sikkert korrekt, men feilene fra valgkvelden må ettergås i detalj. Vi er trygge på at direktoratet tar dette på det fulle alvor, og at offentligheten får en god og tillitvekkende forklaring. Det er helt grunnleggende i et demokrati at vi kan stole fullt på valgresultatene.

[ Dagsavisen mener: Israel må bære store deler av ansvaret for at Oslo-avtalen aldri ble realisert ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen