Arven etter Oslo

13. september 1993, på dagen 30 år siden i dag, signerte Yasir Arafat, lederen for den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, og Israels statsminister Yitzhak Rabin den såkalte Oslo-avtalen i Det hvite hus i Washington.

Avtalen var resultatet av de første reelle fredssamtalene noen gang mellom de to partene. Den ble sett på som historisk – endelig var de første skrittene tatt mot fred i den asymmetriske konflikten mellom Israel og Palestina.

Oslo-avtalen er død – for lenge siden

30 år senere vet vi at slik skulle det ikke gå. Konflikten er like fastlåst som før. Palestinerne er isolert og underkuet av den israelske overmakten. Og Israel er i ferd med å fullføre en lang reise på vei mot det autoritære under dagens høyreregjering.

Avtalen fikk navnet sitt etter de langvarige, hemmelige samtalene mellom partene som fant sted i hovedstaden vår. Norge spilte en viktig rolle i det som skulle være en historisk fredsprosess, men som endte på et langt mørkere sted.

Avtalen slår blant annet fast at det skulle velges en palestinsk selvstyremyndighet som skulle anerkjennes som offisiell samtalepartner for Israel. Den besto også av en sikkerhetsavtale mellom de to partene.

År med mistro, krig, terrorangrep og hevn skulle erstattes av dialog og et veikart mot fred og sameksistens. I stedet har mistroen bare blitt sterkere.

Israel må bære store deler av ansvaret for at Oslo-avtalen aldri ble realisert. Avtalen la opp til at 60 prosent av Vestbredden skulle gå over til palestinsk kontroll. Det skjedde aldri. I stedet har Israel fortsatt å etablere nye bosetninger på det som skulle være palestinsk territorium. Israel har også bygget en mur som spiser av land som skulle tilhøre palestinerne.

I takt med den stadige brutaliseringen av konflikten, har demokratiet i Israel blitt svekket. I helga protesterte titusenvis av israelere i de største byene i landet mot regjeringens nye rettsreform, som vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene.

Det var 36. helg på rad med store demonstrasjoner. Israel vil trolig bare fortsette marsjen mot det autoritære så lenge konflikten med palestinerne forblir uløst.

Oslo-avtalen er død. Men det haster like mye nå som den gangen for 30 år siden å få partene tilbake til forhandlingsbordet.

Legg gjerne samtalene til Oslo også denne gangen, så kan Norge ta det første skrittet og offisielt anerkjenne Palestina som egen stat.

