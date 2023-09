Personvernrettighetene våre blir krenket hver dag

Det kan være lett å miste troen på at det er verdt å kjempe for personvernet i vår digitale verden. Vi er koblet på hele tiden, på sosiale medier og kart og i stadig større grad også de fysiske omgivelsene våre.

En kjennelse i Oslo tingrett fra forrige uke gir derimot grunn til en viss optimisme. Det kan nytte å kjempe – mot de store tek-selskapene, for personvernet til norske borgere.

I 2022 hadde Meta en omsetning på 116 milliarder dollar

Bakgrunnen er at Datatilsynet mener at Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, ikke følger personvernlovene. Tilsynet gjorde derfor et vedtak i sommer som innebærer at Meta må betale millionbøter hvis selskapet ikke forbedrer seg.

Meta bruker nordmenns persondata til såkalt overvåkingsbasert reklame. Dette gjør selskapet ved å spore brukerne på tvers av appene vi bruker, nettsidene vi besøker, og gjennom tilgang til hver enkelts geografiske plassering.

Når vi tar høyde for de enorme mengdene informasjon Meta sitter på, er det enkelt å skjønne at selskapet kan servere brukerne svært presis og målrettet reklame.

Dette finner ikke det norske Datatilsynet seg i. Personvernrettighetene til norske Facebook- og Instagram-brukere blir krenket hver dag Meta ikke innretter seg etter tilsynets vedtak fra i sommer, ifølge Datatilsynet.

Dagbøter til Meta på 1 million kroner begynte således å løpe 14. august, og kan pågå i inntil tre måneder. Meta ba Oslo tingrett om midlertidig forføyning inntil spørsmålet er avklart i rettsvesenet. Men Meta fikk ikke medhold i kjennelsen som ble kjent i forrige uke.

Meta uttrykte sin skuffelse over kjennelsen til retten, og viser til at selskapet har «annonsert sin intensjon» om å flytte alle brukere i EU og EØS til et «samtykkebasert lovgrunnlag», noe som burde være tilstrekkelig for å unngå bøter i Norge, ifølge selskapet.

Vi er derimot godt fornøyde med at Datatilsynets harde grep består etter rettens behandling. Vi trenger myndigheter som står opp mot tek-gigantene. Datatilsynet fikk nettopp bekreftet at det har loven og retten på sin side i kampen mot Meta.

