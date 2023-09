Et retningsvalg

I dag og i morgen gjelder det å bruke stemmeretten. Ikke på mange tiår har vårt norske fellesskap vært i en så utsatt posisjon. Det står store ting på spill. Vår største ressurs for å møte og takle det som måtte komme, er demokratiet.

Krigen i Europa utfordrer oss. Konsekvensene av den pipler inn i det norske samfunnet. Verdiene våre testes. Vi må hegne om vårt demokrati ved å engasjere oss. Ved kommunevalget i 2019 deltok 65 prosent av landets 4,36 millioner stemmeberettigede. 35 prosent ble hjemme. 1,5 millioner nordmenn stemte ikke ved forrige kommunevalg.

Framtida er et kostbart spleiselag

Mellom nå og forrige kommunevalg ligger en liten evighet. Fire år kan romme pandemi, krig og dyrtid, og disse faktorene har påvirket livene våre i stor grad. De former mentaliteten vår, og vi må være våkne for å holde fokus på hva som har gjort Norge til et så godt samfunn.

Resultatene fra skolevalget i forrige uke viste at ungdommene våre er svært påvirkelige av tidas ånd. Progressive drømmer som vi bare har antatt at hører ungdomstida til, er snudd til konservative idealer. Å være opptatt av lommebok og trygghet har før gjerne kommet med alderen, men nå har vi generasjoner med trygghetssøkende, engstelige unge som skal arve en verden full av store farer. Når framtida er mørk, blir man fort kortsiktig.

Kortsiktige har også Høyre vært i denne valgkampen. Partiets sentrale valgkampsak for å få ned lokale skatter, avgifter og gebyrer for den enkelte har ikke engang støtte blant partiets egne ordførere. Vi mener det er uansvarlig å love billigere lokale tjenester når alt tilsier at kommunene vil måtte bruke enorme beløp i årene som kommer på vann og avløp, på veier og sikring mot konsekvensene av klimaforandringene. Det er å forlede. Framtida er et kostbart spleiselag.

Ikke på langt tid har vi vært så avhengige av våre fellesskap for å møte de mange utfordringene vi står foran. Ikke noe lag er sterkere enn sitt svakeste ledd. Alle skal med. Derfor anbefaler vi våre lesere å stemme på partier som setter fellesskapsverdiene øverst og søker å bygge trygge, grønne og rettferdige samfunn − med mindre marked og bedre fordeling. Vi vet at veien dit ikke går gjennom høyrepolitikk.

Vi anbefaler også alle om å sortere sakene. Renter og dyrtid påvirker lommebøkene våre, men styres ikke av landets lokale politikere, og knapt av våre nasjonale. Vi utfordrer alle til å se seg rundt i lokalsamfunnet, og stille seg spørsmålet om stedet der du bor har blitt bedre eller dårligere de siste fire årene? Svaret for byer som Stavanger og Oslo er åpenbart.

Vi anbefaler våre lesere å stemme for langsiktighet, kontinuitet og stø rødgrønn kurs i en opprørt tid. Det er et aktivt retningsvalg når sterke krefter trekker samfunnet mot høyre.

